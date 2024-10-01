Стрельба и нападение с ножом в Тель-Авиве: не менее семи погибших, Израиль говорит о теракте

По данным израильской полиции, погибло семь человек, ещё несколько человек ранены. Другие источники сообщают о восьми погибших (возможно, в это число включены нападавшие) и нескольких раненых, в том числе трех — в тяжелом состоянии, а также о раненой в перестрелке собаке.

По словам полицейских, оба нападавших были „нейтрализованы“ окружающими. Их мотив полиция охарактеризовала как „террор“.

По данным Jerusalem Post, полиция подозревает, что нападавших могло быть трое, и последний из них все ещё находится в Яффо.

Имена подозреваемых, как отмечает BBC News Русская служба, пока не назывались.

„Мы ехали в поезде, когда вдруг услышали выстрелы снаружи“, — рассказал один из очевидцев журналисту Jerusalem Post.

„Сначала мы решили, что это фейерверк, но потом поняли, что это что-то куда более страшное, — продолжает неназванный очевидец. — Выстрелов было много. Мы упали на пол, люди вокруг плакали. Я видел, как кто-то истекал кровью на земле“.

Вскоре после обстрела в воздухе над местом происшествия были замечены ракеты и зенитные снаряды.

23-летняя жительница Тель-Авива Александра стала свидетельницей атаки. Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, что увидела:

„Я завернула на бульвар Иерусалим с одной из главных улиц. Мне было примерно минут семь идти до дома. Вдруг началась стрельба. Сначала было непонятно, что происходит — в Яффо часто стреляют в воздух на свадьбах. Почти никто не среагировал, кроме одного человека, который начал кричать. Все замерли, стрельба как будто остановилась. Я пошла дальше, и вдруг стрельба началась вновь. Я не могла понять, что происходит. У меня очень плохое зрение плюс было уже довольно темно. Я стала пересекать дорогу через трамвайные пути — потом оказалось, что они как раз приехали на трамвае. И вдруг боковым зрением я увидела человека вооруженного. Я не сразу поняла, что это террорист, но поняла, что что-то явно не так.