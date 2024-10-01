Правда ли, что в Курске беженец опрокинул колонку, из которой играл гимн России?

На 43-секундном видео запечатлено некое торжественное мероприятие: зрители остаются за кадром, зато виден ведущий с микрофоном, стоящий возле памятника. Из колонки играет гимн России, но внезапно один из присутствующих хватает её и швыряет на землю. После этого мужчину уводят полицейские, а хор голосов за кадром продолжает исполнять гимн а капелла. С подписью „В Курске беженцы не хотят слушать гимн росии“ (авторская орфография сохранена) этот ролик опубликовал в соцсети X блогер под ником Кокошенков, его твит набрал более 260 000 просмотров. Видео также распространяли пользователи Facebook и некоторые Telegram-каналы.

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На видео есть водяной знак издания Lenta.ru, но в последнее время ни на сайте, ни в соцсетях этого российского СМИ подобной новости не выходило. Если ввести в поиск по новостям портала ключевые слова „колонка“ и „гимн России“, действительно можно найти новость с заголовком „Россиянин уронил транслировавшую гимн колонку и стал фигурантом уголовного дела“. Однако опубликована она была ещё 23 августа 2022 года, а инцидент произошёл вовсе не в Курске, а в подмосковном Подольске во время празднования Дня государственного флага РФ накануне. Заметка на сайте Lenta.ru сопровождается тем же видео.

Тогда же, в августе 2022 года, об этом происшествии написали и другие федеральные и региональные российские СМИ: „РИА Новости“, „Комсомольская правда“, „Аргументы и факты“, „Вести Подмосковья“ и др. О том, что герой ролика был беженцем из приграничных российских регионов, из Украины или другой страны, в этих заметках не говорится.