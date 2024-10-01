Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю

Иран совершил пуски ракет по Израилю, сообщила вечером во вторник, 1 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она призвала жителей страны „сохранять бдительность и точно следовать указаниям командования. На всей израильской территории объявлена воздушная тревога. СМИ сообщают, что первая волна атаки насчитывает примерно 100 ракет и что их общее количество может составить 250.

Незадолго до этого США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар баллистическими ракетами. „Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана“, - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Посольство США в Израиле впервые за последние месяцы приказало своим сотрудникам вернуться домой и быть готовыми укрыться в бомбоубежищах. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил американскому изданию Axios, что последние разведданные говорят о том, что атака будет осуществлена ​​в ближайшие несколько часов. Предупреждение от США поступило около полудня по местному времени, уточнил он.

Сообщение о скорой атаке Ирана на Израиль появилось менее чем через сутки после того, как Армия обороны Израиля начала „ограниченную наземную операцию“ на юге Ливана, целью которой является уничтожение инфраструктуры поддерживаемого Тегераном радикального шиитского движения „Хезболлах“.

В апреле Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет

Впервые Иран напрямую атаковал Израиль со своей территории в апреле 2024 года, выпустив по государству более 300 дронов и ракет, 99% из них были сбиты. В апрельской атаке на Израиль также участвовало движение „Хезболлах“, которое наносило удары по Голанским высотам.