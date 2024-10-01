Арест и лишение свободы эстонской гражданки в Ивангороде – МИД Эстонии сделал запрос в Россию

Как сообщила сотрудник МИДа Эстонии Брита Кикас, Россия не проинформировала посольство Эстонии об этом инциденте. По ее словам, сама гражданка Эстонии, о которой идет речь, также за помощью к эстонскому государству не обращалась.

„Мы запросили у России дополнительную информацию по этому делу, но пока не получили от них ответа“, – добавила Кикас. Она напомнила, что МИД Эстонии советует не ездить в Россию во избежание различных инцидентов в это сложное время. Более подробно об этой рекомендации МИДа можно прочитать здесь .

В пятницу, 27 сентября, „Нарвская газета“ сообщала о том, что задержанная в Ивангороде гражданка Эстонии заключена под стражу на полтора месяца. Гражданка Эстонии в возрасте 30 лет была задержана правоохранительными органами России в сентябре 2024 года на пограничном пункте Ивангорода в Кингисеппском районе Ленинградской области. Затем решением суда она была заключена под стражу.

По информации российской газеты „Иван-Город“, эстонскую гражданку задержали при попытке пересечь границу и уйти в Эстонию. Издание „Иван-Город“ также сообщало, что отправленная под стражу до 12 ноября упомянутая гражданка Эстонии подозревается в хищении чуть более 22 тысяч рублей. Эти деньги она якобы сняла с банковской карты, которую потеряла жительница Ивангорода.

Женщина была объявлена в розыск, и в результате ее задержали на погранпункте в Ивангороде. Ленинградский областной суд заключил ее под стражу на основании того, что подозреваемая в краже гражданка Эстонии, оставаясь на свободе, может продолжать заниматься преступной деятельностью, указывали российские СМИ. Известно, что у нее двое малолетних детей, писала газета „Иван-Город“.