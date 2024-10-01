США заявили, что видят признаки подготовки к запуску Ираном баллистических ракет по Израилю
Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами, а Соединенные Штаты готовятся помочь Израилю в отражении удара. Об этом заявил прессе на условиях анонимности представитель администрации президента США, пишет Русская служба BBC.
Заявление представителя Белого дома передали во вторник сразу несколько агентств и других средств массовой информации.
„У Соединенных Штатов есть информация, указывающая на то, что Иран готовится в ближайшее время атаковать Израиль баллистическими ракетами. Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана“, — цитирует это официальное лицо американская телекомпания CBS, американский партнер Би-би-си.
Как передает агентство Reuters, неназванный по имени представитель Белого дома пояснил, что этот ракетный удар может быть таким же или даже большим по масштабу, чем тот, что Иран попытался нанести в апреле, но эта оценка пока основана на самых предварительных данных и не может считаться точной.
Как отмечают многие международные обозреватели, Тегеран до сих пор необычно сдержанно реагировал на удары Израиля по одному из главных союзников Ирана в регионе, ливанской группировке „Хезболла“, и уничтожение всей верхушки группировки.
В понедельник, после продолжавшихся несколько дней ракетных и бомбовых ударов по объектам „Хезболлы“, израильская армия вошла в Южный Ливан, заявив, что намерена провести „ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды“ против позиций и объектов группировки в деревнях на юге Ливана.
„Эти цели расположены в деревнях вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля“, — говорилось в заявлении Армии обороны Израиля.
В ночь на 13 апреля этого года Иран запустил по Израилю, как позже объявила израильская армия, 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, пишет Русская служба BBC.
Как заявили израильские и американские военные, 99% из них были сбиты. Сбивать их Израилю помогали военные США, Великобритании, Франции и Иордании.
Несколько баллистических ракет смогли попасть по авиабазе Неватим на юге Израиля, однако, по словам израильских военных, причинили лишь незначительный ущерб, и база смогла продолжить работу.
Этот налет был ответом на авиаудар по консульству Исламской республики в Дамаске, в котором Тегеран обвинил Израиль. Израильские власти традиционно не подтверждают и не отрицают участие в подобных операциях.