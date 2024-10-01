Опубликованы видео, на которых российские военные поднимают флаги по всему Угледару. Город, вероятно, полностью захвачен

Тем временем в Z-каналах стали появляться видео, на которых военные ВС РФ устанавливают российские флаги в разных частях Угледара. Согласно анализу „Медузы“, российские флаги установили в восточной, северной, западной и центральной частях города — это подтверждает геолокация видео. Такие ролики обычно снимают в доказательство того, что город захвачен. Некоторые провоенные телеграм-каналы считают, что украинские войска еще остаются в отдельных частях города. Минобороны РФ официально о захвате города не объявляло.