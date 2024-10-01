За рубежом
01.10.2024, 18:39

Опубликованы видео, на которых российские военные поднимают флаги по всему Угледару. Город, вероятно, полностью захвачен

 
Город был разрушен в ходе российского вторжения на Украину, до войны в Угледаре проживало более 14 000 человек.
Город был разрушен в ходе российского вторжения на Украину, до войны в Угледаре проживало более 14 000 человек.
ФОТО: OLEG PETRASYUK | Scanpix

Российские войска вошли в центр Угледара, где располагается важный укрепрайон ВСУ в южном Донбассе. Об этом в эфире украинских телеканалов заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Он охарактеризовал ситуацию в городе как крайне тяжелую, пишет Meduza.

Тем временем в Z-каналах стали появляться видео, на которых военные ВС РФ устанавливают российские флаги в разных частях Угледара. Согласно анализу „Медузы“, российские флаги установили в восточной, северной, западной и центральной частях города — это подтверждает геолокация видео. Такие ролики обычно снимают в доказательство того, что город захвачен. Некоторые провоенные телеграм-каналы считают, что украинские войска еще остаются в отдельных частях города. Минобороны РФ официально о захвате города не объявляло.

Как сообщала „Медуза“ в своей последней военной сводке, к концу сентября российские войска почти полностью окружили Угледар. Основные силы ВСУ уже покинули город.

До начала полномасштабной войны в Угледаре проживали около 15 тысяч человек, сейчас город практически разрушен.

RusDelfi
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