Полиция о давке в автобусе Нарва- Нарва-Йыэсуу в День Миноги: „Все пассажиры должны сидеть и быть пристегнуты“

Нарушение ППД или нет?

„При ЧП это будет играть важную роль. Интересно, если в автобусе есть норма наполняемости, а людей явно больше нормы, это нарушение ПДД или нет? Или эти цифры только рекомендация завода-изготовителя? Проверяет ли, например, полиция, это? Это на самом деле важный вопрос безопасности, ведь мы не можем посадить 9 человек в 5-местный автомобиль и не получить штраф при проверке“, – размышлял автор поста, который нарвитяне горячо обсуждали в соцсети, вспоминая, что давка имела место не только в День миноги, но и летом, когда люди массово устремлялись на пляж.

„Бывают прямо отчаянные водители на этих рейсах летом. Дверь открывают, хотя видно, что уже только если на голову людей вставать вновь зашедшим. Двери не закрываются аж – не раз такое было. Но есть же предел какой -то. Хотите удобно ехать – идите на конечную и вставайте в очередь. А если не получается, значит, кому-то ждать следующего. Я считаю, если водитель видит, что лимит мест стоячих исчерпан,то надо проезжать мимо“, – написала нарвитянка Марина.

Комментарии полиции и Центра общественного транспорта

Так какие нормы наполняемости существуют в междугородних автобусах и кто их контролирует, поинтересовалась „Нарвская газета“ в Департаменте полиции и погранохраны, а также в Ида-Вируском Центре общественного транспорта (IVÜTK), который занимается организацией движения на уездных линиях, в том числе – и автобусом 31 маршрута между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

Комментирует Сильвер Пяльсинг, руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции:“Если желающих посетить какое-то мероприятие больше, чем предусмотрено техническими возможностями перевозчика, то решать эту проблему должно местное самоуправление. В обязанности водителя автобуса входит необходимость проконтролировать соблюдение правил безопасности со стороны пассажиров. В междугороднем автобусе запрещено ехать стоя – пассажир должен сидеть и быть пристегнут ремнем безопасности.