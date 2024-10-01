Полиция о давке в автобусе Нарва- Нарва-Йыэсуу в День Миноги: „Все пассажиры должны сидеть и быть пристегнуты“(1)
„В субботу автобусы Нарва-Нарва-Йыэсуу были, мягко говоря, переполнены. День миноги был в разгаре, все спешили его посетить. Интересно, есть ли какая-то норма наполняемости рейсового автобуса или можно наполнять до упора?“ – приводит слова известного нарвского гида Александра Опенко издание Gazeta.ee.
Нарушение ППД или нет?
„При ЧП это будет играть важную роль. Интересно, если в автобусе есть норма наполняемости, а людей явно больше нормы, это нарушение ПДД или нет? Или эти цифры только рекомендация завода-изготовителя? Проверяет ли, например, полиция, это? Это на самом деле важный вопрос безопасности, ведь мы не можем посадить 9 человек в 5-местный автомобиль и не получить штраф при проверке“, – размышлял автор поста, который нарвитяне горячо обсуждали в соцсети, вспоминая, что давка имела место не только в День миноги, но и летом, когда люди массово устремлялись на пляж.
„Бывают прямо отчаянные водители на этих рейсах летом. Дверь открывают, хотя видно, что уже только если на голову людей вставать вновь зашедшим. Двери не закрываются аж – не раз такое было. Но есть же предел какой -то. Хотите удобно ехать – идите на конечную и вставайте в очередь. А если не получается, значит, кому-то ждать следующего. Я считаю, если водитель видит, что лимит мест стоячих исчерпан,то надо проезжать мимо“, – написала нарвитянка Марина.
Комментарии полиции и Центра общественного транспорта
Так какие нормы наполняемости существуют в междугородних автобусах и кто их контролирует, поинтересовалась „Нарвская газета“ в Департаменте полиции и погранохраны, а также в Ида-Вируском Центре общественного транспорта (IVÜTK), который занимается организацией движения на уездных линиях, в том числе – и автобусом 31 маршрута между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.
Комментирует Сильвер Пяльсинг, руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции:“Если желающих посетить какое-то мероприятие больше, чем предусмотрено техническими возможностями перевозчика, то решать эту проблему должно местное самоуправление. В обязанности водителя автобуса входит необходимость проконтролировать соблюдение правил безопасности со стороны пассажиров. В междугороднем автобусе запрещено ехать стоя – пассажир должен сидеть и быть пристегнут ремнем безопасности.
Если в ходе патрулирования мы обнаружим нарушения в правилах перевозки пассажиров, то, разумеется, вмешаемся. Мы также всегда реагируем на вызовы людей, обеспокоенных сложившейся ситуацией. Тем не менее, таких вызовов в полицию не поступало уже довольно давно“.
Хейки Лутс, руководитель IVÜTK, сказал „НГ“, что Центр организует столько рейсов, сколько средств на это отпущено. „Количество рейсов зависит только от средств, которыми мы располагаем. Если местные самоуправления хотят, чтобы на этих рейсах было больше комфорта для их жителей, они должны финансировать это – я это повторяю уже много раз“, – сказал Лутс „НГ“.
Он пояснил, что автобусы 31-го маршрута рассчитаны на 100 и на 70 сидячих и стоячих мест в целом, соответствующая табличка имеется у кабины водителя. Но, по его словам, водителю трудно отслеживать, переполнен ли автобус. „Например, если в автобусе находится несколько детских колясок, давка возникает и при меньшей наполняемости. В любом случае, мы только „за“, чтобы пассажиры сигнализировали о давке полиции“, – сказал Лутс.
Напомним, что ранее мы уже писали о том, что из Нарвы в Нарва-Йыэсуу уже второе лето подряд можно добраться и без давки – возобновленным коммерческим рейсом номер 123, однако этот маршрут пока не пользуется большим спросом.