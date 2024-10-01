01.10.2024, 17:26
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кубок Эстонии: „Авис Утилитас“ или „Тартуский университет“ — чья победная серия прервётся?
Начало матча в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
В предварительном раунде Кубка Эстонии по баскетболу команда „Тартуского университета“ примет у себя дома команду „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало матча в 19:00, и его смогут посмотреть в прямом эфире подписчики Delfi.
Обе команды сохраняют безупречную серию, не потерпев ни одного поражения в первых четырёх матчах.
Уже заказано?