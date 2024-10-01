Баскетбол
01.10.2024, 17:26

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Кубок Эстонии: „Авис Утилитас“ или „Тартуский университет“ — чья победная серия прервётся?

 
Начало матча в 19:00
„Авис Утилитас“ (Рапла)
„Авис Утилитас“ (Рапла)
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В предварительном раунде Кубка Эстонии по баскетболу команда „Тартуского университета“ примет у себя дома команду „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало матча в 19:00, и его смогут посмотреть в прямом эфире подписчики Delfi.

Обе команды сохраняют безупречную серию, не потерпев ни одного поражения в первых четырёх матчах.

Команда „Авис Утилитас“ одержала победы над Кейлаской баскетбольной школой, „Кейла Кулбет“, „Виймси“ и „ТалТех/Алексела“, в то время как „Тартуский университет“ успешно обыграл обе команды из Кейла, пярнуский „Садам“ и „Виймси“.

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