Новые дома на сумму 50 миллионов: Invego устанавливает новый стандарт будущего

„Сегодня люди делают свой выбор гораздо более осознанно, и мы постоянно ищем способы снова превзойти их ожидания. Мы хотим быть девелопером, чьи стандарты берутся за основу, и мы хотим строить дома, которые даже через несколько лет будут оставаться безопасными инвестициями. Просто хорошей квартиры сегодня уже недостаточно. Дом должен предлагать нечто большее, в том числе продуманную, полноценную жилую среду, учитывающую различные потребности клиентов, и наш более чем 10-летний опыт работы застройщиком может это гарантировать. У наших проектов всегда есть чёткая концепция – создавать дома, стоимость которых будет не только сохраняться, но и расти. Наша концепция основана на продуманном комплексном подходе к жилой среде, высочайшем качестве строительства и тщательно подобранных материалах. Кроме того, именно это позволяет нам предлагать более длительный, чем в среднем по рынку, гарантийный срок“, — говорит руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи. И добавляет, что команда Invego внимательно следит за тенденциями в других странах и руководствуется девизом: создавать стандарты будущего и быть для других примером.