Новые дома на сумму 50 миллионов: Invego устанавливает новый стандарт будущего
В прошлом году в новых жилых районах, построенных компанией Invego, которая за последние пять лет вошла в топ крупнейших девелоперов Эстонии, 215 эстонских семей приобрели квартиры, общая площадь которых составила 15 700 квадратных метров, а стоимость – почти 50 миллионов евро.
„Сегодня люди делают свой выбор гораздо более осознанно, и мы постоянно ищем способы снова превзойти их ожидания. Мы хотим быть девелопером, чьи стандарты берутся за основу, и мы хотим строить дома, которые даже через несколько лет будут оставаться безопасными инвестициями. Просто хорошей квартиры сегодня уже недостаточно. Дом должен предлагать нечто большее, в том числе продуманную, полноценную жилую среду, учитывающую различные потребности клиентов, и наш более чем 10-летний опыт работы застройщиком может это гарантировать. У наших проектов всегда есть чёткая концепция – создавать дома, стоимость которых будет не только сохраняться, но и расти. Наша концепция основана на продуманном комплексном подходе к жилой среде, высочайшем качестве строительства и тщательно подобранных материалах. Кроме того, именно это позволяет нам предлагать более длительный, чем в среднем по рынку, гарантийный срок“, — говорит руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи. И добавляет, что команда Invego внимательно следит за тенденциями в других странах и руководствуется девизом: создавать стандарты будущего и быть для других примером.
Об этом свидетельствуют масштабные проекты развития Invego, в рамках которых сейчас возводится более тысячи новых домов – недавно завершённый жилой район Тискреоя, куда переехало более пятисот семей, районы Луккаранна и Уус-Ярвекюла, которые высоко ценятся клиентами, а также жилой район Keila Pargikodud, строительство которого началось совсем недавно.
По словам Вяхи, за последние годы рынок недвижимости Эстонии претерпел значительные изменения. В ситуации, сложившейся после бума, покупатели жилья стали более избирательными – в первую очередь они ищут надёжных застройщиков и полноценную жилую среду. „Сегодняшний покупатель жилья ищет качество и долгосрочную ценность“, — подчеркивает Вяхи. И добавляет, что Invego именно для того, чтобы дать людям больше уверенности, некоторое время назад стала предлагать на все свои новые дома пятилетнюю гарантию. „Законом предусмотрена гарантия на срок два года, некоторые застройщики предлагают три года, а мы настолько уверены в себе и своих партнёрах, что даём гарантию на пять лет“, — с гордостью говорит Вяхи.
„То, что сегодня мы стали одним из крупнейших застройщиков Эстонии, не случайно, и это не произошло в одночасье – за этим стоят годы последовательной работы, которая сейчас начала приносить свои плоды. Несмотря на войну и экономический спад, наши результаты продаж в последние годы были на хорошем уровне, и мы продолжали в том же темпе реализовывать наши девелоперские проекты. Мы были достаточно смелыми, чтобы пойти на риск, который себя оправдал“, — говорит Вяхи, имея в виду последние несколько лет. И добавляет, что курс на расширение в зарубежные страны был взят уже более пяти лет назад, когда в Латвии стартовал первый проект. Предварительные работы над проектом Silves Hills в Португалии начались в 2020 году, а продажи – в этом году.
Большие проекты развития в Латвии и Португалии
В последние годы компания Invego быстро расширилась и сегодня является застройщиком, создающим целостные жилые районы уже в трёх странах. В Португалии, на солнечном побережье Алгарве, скоро начнётся масштабное строительство Silves Hills — жилого района вилл площадью 65 гектаров. „Silves Hills — настоящая жемчужина: это уникальный проект, включающий более 150 вилл, расположенных в красивой горной местности, всего в 2 километрах от исторического города Силвиш и в нескольких минутах езды от побережья Алгарве“, — говорит Вяхи. И добавляет, что, как ожидается, наибольший интерес проект вызовет у покупателей из Скандинавии и Великобритании. „Однако, на этот раз первыми оказались жители Эстонии, которые за последние месяцы уже зарезервировали у нас больше десяти вилл“, — отметил Вяхи, который считает, что на Португалию стоит обратить внимание, независимо от того, ищете вы недвижимость для постоянного проживания, зимний дом или место для летнего отдыха. „Предложение современных новостроек в Алгарве ограничено, но поскольку климат региона идеален для круглогодичного проживания, спрос остаётся стабильно высоким. Это делает проект Silves Hills привлекательным и с точки зрения инвестиций“, — добавил Вяхи, напомнив, что для эстоноземельцев здесь действуют очень разумные условия кредитования.
Весь последний год Invego быстро расширялась также на латвийский рынок недвижимости, где, по словам Кристьяна-Тора Вяхи, компания сейчас занимается развитием четырёх жилых районов, которые ориентированы на немного разных покупателей, и план состоит в том, чтобы в ближайшие годы вырасти ещё больше. „Для разных сегментов должны предлагаться разнообразные решения. Способность не повторяться, постоянно создавая что-то новое и эксклюзивное, поддерживает высокую мотивацию всей нашей команды, а также наших партнёров, таких как архитекторы или строители“, — говорит Вяхи.
Invego имеет более чем 10-летний опыт работы и является одним из ведущих предприятий развития недвижимости в Эстонии, сейчас у компании в работе около 30 проектов развития в трёх странах. За последние годы предприятие построило в Таллинне и его окрестностях дома более чем для 1250 семей, а также 30 000 квадратных метров бизнес-площадей. В Эстонии к числу наиболее крупных проектов развития Invego последних лет относятся недавно завершённое строительство районов Тискреоя и Тabasalu Kodu, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Keila Pargikodud, строительство которых ещё ведётся. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием жилых кварталов Parka Kvartals и Skanstes Rezidences, а также состоящего из рядных домов жилого района Vide Adaži, расположенного в пригороде Риги. В 2024 году у Invego стартовал в Португалии проект развития района вилл Silves Hills.