„Нагнетаем негатив и демонизируем реформу?“ Родители Нарвы в отчаянии, дети делают уроки со слезами и приносят двойки

Прошел месяц с момента запуска реформы образования по переходу на эстонский язык учеников первых и четвертых классов. Нарва не может справиться ни с организацией учебы для детей с особыми потребностями, объявив, что в городских школах не хватает порядка 20 спецпедагогов и логопедов, ни с обеспечением гладкой работы в некоторых муниципальных школах.

Родители ночами сидят с детьми за уроками, отчаянно, с помощью гугла пытаясь понять суть домашних заданий в неадаптированных учебниках. Есть и такие, кто решил отдать своих детей в единственную в Нарве частную школу - Православную гимназию, даже не будучи религиозными. Проссто потому, что частная школа не обязана в срочном порядке переходить на эстоноязычное образование, а может делать это плавно, с помощью нанятого специалиста Натальи Китам.

К сожалению, первый месяц вскрыл всевозможные проблемы и слабые места реформы, кроме того, выяснилось, что коммуникация самоуправления и государства в лице Министерства образования и науки, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Примеров накопилось немало. Например, одна из нарвских школ в начале сентября объявила родителям учащихся четвертого класса, что может обеспечить всего 12 местами в группе продленного дня.

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