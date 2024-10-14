„Нагнетаем негатив и демонизируем реформу?“ Родители Нарвы в отчаянии, дети делают уроки со слезами и приносят двойки

Некоторые специалисты в сфере образования считают переход для четвертых классов неподготовленным шагом, с которым справятся далеко не все дети. Так как в Нарве при всех усилиях родителей, сложно наверстать отсутствие той среды и нужную подготовку, чтобы они понимали, о чем идет речь в неадаптированных для них учебниках.
Прошел месяц с момента запуска реформы образования по переходу на эстонский язык учеников первых и четвертых классов. Нарва не может справиться ни с организацией учебы для детей с особыми потребностями, объявив, что в городских школах не хватает порядка 20 спецпедагогов и логопедов, ни с обеспечением гладкой работы в некоторых муниципальных школах.
Родители ночами сидят с детьми за уроками, отчаянно, с помощью гугла пытаясь понять суть домашних заданий в неадаптированных учебниках. Есть и такие, кто решил отдать своих детей в единственную в Нарве частную школу - Православную гимназию, даже не будучи религиозными. Проссто потому, что частная школа не обязана в срочном порядке переходить на эстоноязычное образование, а может делать это плавно, с помощью нанятого специалиста Натальи Китам.
К сожалению, первый месяц вскрыл всевозможные проблемы и слабые места реформы, кроме того, выяснилось, что коммуникация самоуправления и государства в лице Министерства образования и науки, мягко говоря, оставляет желать лучшего.