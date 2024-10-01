ФОТО | Так это и есть жилые районы в окрестностях Таллинна с лучшими обустроенными территориями и игровыми площадками?

Тискреоя – занятия по душе для представителей всех возрастов

Недавно окончательно завершилось строительство жилого района Тискреоя, где создан отдельный игровой и спортивный комплекс, в котором как дети и подростки, так и взрослые обязательно найдут себе занятия по душе. В игровой зоне для самых маленьких расположены аттракционы, соответствующие возможностям детей этого возраста – горка, труба и сетка для лазанья. Огороженная площадка с мягким покрытием – идеальное место, где малыши могут открывать для себя мир и испытывать свою ловкость.

Помимо отдельной тренажёрной площадки и баскетбольной площадки с трибуной, в Тискреоя есть популярный скейт-парк, ставший местом притяжения для местной молодёжи. По инициативе жильцов в тренажёрной зоне регулярно проводятся занятия по калистенике (гимнастике для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления) – для местных любителей спорта это хорошая возможность провести время вместе и стать немного сильнее.

Луккаранна

В идиллическом приморском районе Луккаранна детская площадка – это многообразная игровая среда, в которой нет недостатка в различных аттракционах для лазания, качелях и есть даже стационарный батут. Красивая по дизайну детская площадка обращает на себя внимание смелым выбором цветов. Для любителей активного отдыха постарше рядом с игровой площадкой есть стол для пинг-понга. Те, кто ведёт здоровый образ жизни, с удовольствием проводят время на тренажёрной площадке и в зоне для растяжки, где можно выполнять силовые упражнения, выбирая тренировки различной интенсивности и сложности. Эти возможности прекрасно подходят и для начинающих.

Уус-Ярвекюла

Развитие жилого района Уус-Ярвекюла в волости Раэ, который состоит из рядных и парных домов, ещё продолжается, и буквально на днях там завершится строительство зоны активного отдыха, которая отличается необычайным многообразием.