ФОТО | Так это и есть жилые районы в окрестностях Таллинна с лучшими обустроенными территориями и игровыми площадками?
Осведомлённость и ожидания покупателей жилья растут с каждым годом, комплексное решение всего района и окружающая среда становятся для них всё более важными. Посмотрите, как в новых жилых районах решены игровые площадки и зоны, предназначенные для проведения совместного досуга. Мы ознакомились с решениями и возможностями активно проводить время всей семьёй на свежем воздухе в жилых районах Тискреоя, Луккаранна и Уус-Ярвекюла.
Тискреоя – занятия по душе для представителей всех возрастов
Недавно окончательно завершилось строительство жилого района Тискреоя, где создан отдельный игровой и спортивный комплекс, в котором как дети и подростки, так и взрослые обязательно найдут себе занятия по душе. В игровой зоне для самых маленьких расположены аттракционы, соответствующие возможностям детей этого возраста – горка, труба и сетка для лазанья. Огороженная площадка с мягким покрытием – идеальное место, где малыши могут открывать для себя мир и испытывать свою ловкость.
Помимо отдельной тренажёрной площадки и баскетбольной площадки с трибуной, в Тискреоя есть популярный скейт-парк, ставший местом притяжения для местной молодёжи. По инициативе жильцов в тренажёрной зоне регулярно проводятся занятия по калистенике (гимнастике для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления) – для местных любителей спорта это хорошая возможность провести время вместе и стать немного сильнее.
Луккаранна
В идиллическом приморском районе Луккаранна детская площадка – это многообразная игровая среда, в которой нет недостатка в различных аттракционах для лазания, качелях и есть даже стационарный батут. Красивая по дизайну детская площадка обращает на себя внимание смелым выбором цветов. Для любителей активного отдыха постарше рядом с игровой площадкой есть стол для пинг-понга. Те, кто ведёт здоровый образ жизни, с удовольствием проводят время на тренажёрной площадке и в зоне для растяжки, где можно выполнять силовые упражнения, выбирая тренировки различной интенсивности и сложности. Эти возможности прекрасно подходят и для начинающих.
Уус-Ярвекюла
Развитие жилого района Уус-Ярвекюла в волости Раэ, который состоит из рядных и парных домов, ещё продолжается, и буквально на днях там завершится строительство зоны активного отдыха, которая отличается необычайным многообразием.
Центром игровой зоны с покрытием из EPDM будет новая четырёхэтапная полоса приключений для детей младшего возраста. В песочнице и на качелях рядом с ней с удовольствием будут играть и проводить время дети разного возраста. Всю территорию зоны отдыха пересекает извилистая велопешеходная дорожка длиной более 250 метров, которая располагает к пешим прогулкам, а также манит кататься на велосипедах и самокатах. Что касается спорта, то зона активного отдыха Уус-Ярвекюла предоставляет множество возможностей – здесь есть стол для пинг-понга, которым можно пользоваться круглый год, современная тренажёрная площадка и площадка для пляжного волейбола, на которой используется специальный песок, предназначенный именно для этой цели. Некоторые любители волейбола уже успели оценить эту площадку как лучшую.
Концепция Invego в организации окружающего пространства
В Invego развитию каждого жилого района предшествует детальный анализ ожиданий населения этого района, и подход к техническому решению детских и спортивных площадок всегда разный, что позволяет выбрать и создать наиболее подходящие варианты времяпрепровождения для семей с учётом как создаваемой среды в целом, так и интересов жителей всех возрастов. В Тискреоя и Луккаранна зоны отдыха стали центрами притяжения, где семьи могут в полном составе проводить время на открытом воздухе.
По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, важно, чтобы зоны активного отдыха становились местом, куда люди хотят приходить и проводить время на свежем воздухе как после работы, так и в выходные дни. „До сих пор в построенных нами районах у нас это очень хорошо получалось. В Тискреоя мы уже сейчас видим, что сумели увлечь многих местных жителей спортом, а благодаря скейт-парку некоторым удалось научиться действительно хорошо кататься на скейтборде“, – говорит Вяхи. И отмечает, что сейчас очень популярными стали силовые тренировки, на которых люди используют только вес собственного тела. „Мы заметили, что на наших тренажёрных площадках эти тренировки тоже вызывают больший интерес, и мы специально пригласили тренера по калистенике, чтобы он проводил групповые тренировки для жителей Луккаранна и Тискреоя, чтобы все желающие знали, как правильно и безопасно пользоваться всеми тренажёрами“, – говорит Вяхи. И добавляет, что это – пилотный проект нынешней осени.
Если вы тоже хотите приобрести квартиру в одной из этих новостроек, имейте в виду, что Invego предоставляет всем покупателям нового жилья строительную гарантию на 5 лет. Гарантия распространяется на всё, что касается строительства и отделки: от вентиляционной системы и отопительных приборов до паркета или смесителей. Таким образом, новоиспечённому владельцу не надо беспокоиться о своём жилье и он может спокойно в нём обустраиваться.