Просторные балконы и прекрасные виды на лесопарк: в Кейла строится новый жилой район
У тех, кто подыскивает себе новую квартиру, есть много причин обратить внимание на Кейла, ведь этот городок, расположенные недалеко от Таллинна, стремительно набирает популярность. Кейла обладает развитой инфраструктурой и в ближайшие годы будет очень быстро развиваться. Компания Invego начала там строительство комплексного и действительно впечатляющего с архитектурной точки зрения жилого района Keila Pargikodud, неподалёку от которого сейчас ведётся строительство нового бизнес-городка KEKE Kvartal.
„В последние годы Кейла становится всё более популярным местом для жизни, покупатели жилья отмечают, что Кейла является своего рода более спокойной с точки зрения темпов жизни альтернативой столице. В Кейла есть всё необходимое для повседневной жизни, и в случае необходимости поездку в город не надо планировать заблаговременно. На поезде из Кейла до центра Таллинна можно добраться за полчаса, на машине — за 20 минут“, — говорит руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи. И добавляет, что в непосредственной близости от новостроек Invego сейчас возводится крупный развлекательно-торговый центр, который создаст для развивающегося города ещё больше возможностей и при этом повысит стоимость недвижимости.
Вяхи считает, что особенным проект Keila Pargikodud делает лесопарк, окружающий дома. „Благодаря парку создаётся ощущение, будто живёшь в лесу, хотя на самом деле находишься в самом центре города. Этот проект является для нас вызовом в хорошем смысле слова, потому что мы хотим предоставить владельцам квартир лучшее, что могут дать обе среды“, — делится Вяхи. И уточняет, что дома в Keila Pargikodud будут обеспечивать приватность и возможность находиться среди роскошной зелени.
Жилой район, строящийся рядом с сосновым парком в центре Кейла, будет иметь общую площадь 30 000 квадратных метров. Район спроектирован с учётом ценности парковой зоны и существующего озеленения. „Дома Keila Pargikodud будут построены так, чтобы они гармонично вписались в существующую зелёную зону, создавая приятную целостную жилую среду и обеспечивая жителям района достаточную приватность“, — говорит Вяхи.
На протяжении многих лет отличительной чертой, можно сказать, узнаваемым почерком Invego было создание уникальных интересных решений для каждого жилого района. „Мы считаем важной отдельную детскую зону, где малыши могут заниматься чем-то спортивным и развивающим, например, лазать, кроме того, мы создаём возможности для занятий спортом и зоны для приятного проведения досуга“, — продолжает Вяхи. И добавляет, что целью Invego всегда было создание стандартов будущего, и к каждому проекту компания обеспечивает персональный подход. Создав за последние 10 лет несколько больших проектов с полноценной жилой средой, мы накопили большой опыт, который применяем и развиваем дальше в каждом новом проекте.
Invego предлагает всем покупателям жилья строительную гарантию на 5 лет, что даёт дополнительное чувство спокойствия и уверенности. Строительная гарантия действует 5 лет и распространяется на всё, что есть в квартире при покупке: от вентиляционной системы и отопительных приборов до паркета или смесителей. Таким образом, новоиспечённому владельцу не надо беспокоиться о своём жилье, и он может спокойно в нём обустраиваться.
Район Keila Pargikodud будет состоять из шести многоквартирных домов энергетического класса А, в которых будет в общей сложности 120 квартир (от одной до пяти комнат) с балконами и террасами. Эксклюзивное архитектурное решение района Keila Pargikodud после проведения соответствующего конкурса было разработано в Apex Arhitektuuribüro.
Invego занимается комплексным развитием эксклюзивных жилых районов, чтобы соответствовать пожеланиям и предпочтениям клиентов. Кроме Keila Pargikodud, Invego является застройщиком жилых районов Тискреоя, Луккаранна и Уус-Ярвекюла. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием четырёх эксклюзивных проектов, и в этом году ещё один проект – район вилл Silves Hills – стартовал в Южной Португалии.