Просторные балконы и прекрасные виды на лесопарк: в Кейла строится новый жилой район

„В последние годы Кейла становится всё более популярным местом для жизни, покупатели жилья отмечают, что Кейла является своего рода более спокойной с точки зрения темпов жизни альтернативой столице. В Кейла есть всё необходимое для повседневной жизни, и в случае необходимости поездку в город не надо планировать заблаговременно. На поезде из Кейла до центра Таллинна можно добраться за полчаса, на машине — за 20 минут“, — говорит руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи. И добавляет, что в непосредственной близости от новостроек Invego сейчас возводится крупный развлекательно-торговый центр, который создаст для развивающегося города ещё больше возможностей и при этом повысит стоимость недвижимости.

Вяхи считает, что особенным проект Keila Pargikodud делает лесопарк, окружающий дома. „Благодаря парку создаётся ощущение, будто живёшь в лесу, хотя на самом деле находишься в самом центре города. Этот проект является для нас вызовом в хорошем смысле слова, потому что мы хотим предоставить владельцам квартир лучшее, что могут дать обе среды“, — делится Вяхи. И уточняет, что дома в Keila Pargikodud будут обеспечивать приватность и возможность находиться среди роскошной зелени.

Жилой район, строящийся рядом с сосновым парком в центре Кейла, будет иметь общую площадь 30 000 квадратных метров. Район спроектирован с учётом ценности парковой зоны и существующего озеленения. „Дома Keila Pargikodud будут построены так, чтобы они гармонично вписались в существующую зелёную зону, создавая приятную целостную жилую среду и обеспечивая жителям района достаточную приватность“, — говорит Вяхи.