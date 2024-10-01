01.10.2024, 17:10
В Маарду продают уникальный советский автомобиль(4)
ФОТО: | ddp / Vida Press
На площадке Facebook Marketplace житель Маарду выставил на продажу автомобиль ГАЗ-14 „Чайка“, на которых в советские времена ездили высшие чиновники. За возможность почувствовать себя функционером эпохи застоя просят 60 000 евро.
„Чайка“ - общее название двух моделей самых престижных советских представительских автомобилей, выпускавшихся Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), в нынешнем Нижнем Новгороде.
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