Авто
01.10.2024, 17:10

В Маарду продают уникальный советский автомобиль

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ГАЗ-14 „Чайка“ 1988 года выпуска. Фото носит иллюстративный характер
ГАЗ-14 „Чайка“ 1988 года выпуска. Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Alexander Blinov | ddp / Vida Press

На площадке Facebook Marketplace житель Маарду выставил на продажу автомобиль ГАЗ-14 „Чайка“, на которых в советские времена ездили высшие чиновники. За возможность почувствовать себя функционером эпохи застоя просят 60 000 евро.

„Чайка“ - общее название двух моделей самых престижных советских представительских автомобилей, выпускавшихся Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), в нынешнем Нижнем Новгороде.

Выставленное на продажу авто представляет собой экземпляр более поздней из них, ГАЗ-14, которая пришла на смену морально устаревшему ГАЗ-13 в 1977 году и выпускалась 11 лет.

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