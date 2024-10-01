Бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ переезжают в парк Паэ

„Скандинавская ходьба гораздо эффективнее ходьбы обычной, так как последняя задействует только нижнюю часть тела. При использовании жеправильной техники и специальных палок работает все тело, что крайне положительно сказывается на здоровье. Я приглашаю всех жителей Ласнамяэ принять участие в тренировках по скандинавской ходьбе под руководством опытного тренера“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В парке Паэ правильной технике скандинавской ходьбы можно научиться 2, 9, 16, 23 и 30 октября, начиная с 11.00. Участники занятий встречаютсяперед зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Участие и прокат палок бесплатны, предварительной регистрации не требуется.

Занятия проходят под открытым небом, поэтомууправа призывает участников одеваться по погоду. Вопросы относительно тренировок можно задать по телефону 645 7702.

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