В Ласнамяэ расширился круг объектов, которые патрулируют охранники

С середины мая охранное предприятие регулярно патрулирует по гибкому графику парки Тондираба, Асундузе и Тондилоо, променад Паэ, площадь Линдакиви, зеленые зоны улицы Махтра и семейную детскую площадку Сели. Откликнувшись на обращения и предложения местных жителей, управа района Ласнамяэ расширила список объектов, на которые распространяется договор об охране.

„Одним из приоритетов районной управы по-прежнему являются безопасность и чувство защищенности жителей. Получив от них обратную связь, мы решили действовать быстро. В действующий договор были внесены изменения, и теперь в число охраняемых объектов входят расположенная в микрорайоне Мустакиви „Улица гостиной“ и окрестности автобусной остановки Уус-Паэ“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Охранные услуги предоставляет фирма OÜ Patriot Security, в задачи которой входит обеспечение безопасности и общественного порядка на охраняемых объектах. Патрульный экипаж всегда состоит из как минимум двух охранников, которые одеты в униформу и передвигаются на патрульном автомобиле с четкой маркировкой. Договор с охранным предприятием действует до 8 декабря этого года. Решение о том, как будет выглядеть договор на предоставление охранных услуг в следующем периоде, будет принято в ближайшее время.

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