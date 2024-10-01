Правдиво ли видео о народных гуляньях, начавшихся в Ливане после смерти лидера „Хезболлы“?

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Утром 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что накануне во второй половине дня в ходе авиаудара по Бейруту были убиты руководители „Хезболлы“, в том числе её глава Хасан Насралла. Позднее гибель своего лидера подтвердила и сама группировка. По данным ливанского министерства здравоохранения, всего в результате удара погибли шесть человек, ещё около 90 получили ранения.

Некоторые источники (например, „Bild на русском“) опубликовали вирусное видео спустя несколько часов после заявления ЦАХАЛ, хотя запечатлённые в ролике события происходят вечером. Удар, в результате которого погиб Насралла, действительно состоялся накануне во второй половине дня, однако тогда распространялась информация, что лидеру „Хезболлы“ удалось спастись. Кроме того, на заднем плане ролика видно информационное табло АЗС с ценами на топливо: 25 700 и 25 100 ливанских фунтов. Это свидетельствует о том, что видео старое. За последние несколько лет ливанская национальная валюта сильно обесценилась, а цены на топливо в этой стране резко выросли и уже не измеряются пятизначными цифрами — так, 27 сентября 2024 года бензин АИ-98 в Бейруте стоил 1 446 000 ливанских фунтов за 20 л.