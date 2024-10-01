Правдиво ли видео о народных гуляньях, начавшихся в Ливане после смерти лидера „Хезболлы“?
В конце сентября 2024 года Telegram-каналы сообщили, что после появления новости о гибели Хасана Насраллы на улицы ливанских городов вышли тысячи ливанцев, которые стали петь и веселиться. Мы проверили ролик, используемый для подтверждения этой информации.
Видео, в котором девушка поёт песню Джулии Бутрос „Мы — революция и ярость“ в окружении толпы с ливанскими флагами, начало распространяться 28 сентября в Telegram в таких каналах, как „Невзоров“ (525 000 просмотров на момент написания этого разбора) „Поздняков 3.0“ (350 000), „Операция Z“ (96 000), „Z-News | Армия 🅉 18+„ (69 000), „Политический цирк“ (57 000), „Осведомитель“ (37 000) и „BILD на русском“ (20 000). Популярным ролик стал и в X, где один из твитов набрал более 400 000 просмотров. В подписях к видео пишут, что так ливанцы радуются смерти лидера „Хезболлы“ Хасана Насраллы.
Утром 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что накануне во второй половине дня в ходе авиаудара по Бейруту были убиты руководители „Хезболлы“, в том числе её глава Хасан Насралла. Позднее гибель своего лидера подтвердила и сама группировка. По данным ливанского министерства здравоохранения, всего в результате удара погибли шесть человек, ещё около 90 получили ранения.
Некоторые источники (например, „Bild на русском“) опубликовали вирусное видео спустя несколько часов после заявления ЦАХАЛ, хотя запечатлённые в ролике события происходят вечером. Удар, в результате которого погиб Насралла, действительно состоялся накануне во второй половине дня, однако тогда распространялась информация, что лидеру „Хезболлы“ удалось спастись. Кроме того, на заднем плане ролика видно информационное табло АЗС с ценами на топливо: 25 700 и 25 100 ливанских фунтов. Это свидетельствует о том, что видео старое. За последние несколько лет ливанская национальная валюта сильно обесценилась, а цены на топливо в этой стране резко выросли и уже не измеряются пятизначными цифрами — так, 27 сентября 2024 года бензин АИ-98 в Бейруте стоил 1 446 000 ливанских фунтов за 20 л.
„Проверено“ изучило ролик с помощью сервиса распознавания лиц PimEyes. Судя по результатам анализа, героиня видео — графический дизайнер Рим Хаттар, которая сейчас живёт в Дубае. Вечером 29 сентября девушка подтвердила в Instagram и TikTok, что на вирусном видео запечатлена она, но подчеркнула, что запись не связана со смертью Насраллы. „Друзья, не верьте фейковым видео и информации, которую они распространяют, — пишет Хаттар. — Они используют моё видео 2020 года и говорят, что мы с друзьями празднуем убийство политического деятеля. Это старое видео времён ливанской революции, сейчас я не живу в Ливане“.
Оригинал видео Хаттар опубликовала в TikTok в ночь с 19 на 20 января 2020 года, но оно могло быть снято раньше: судя по аккаунту девушки в Instagram, она активно участвовала в уличных акциях протеста в Ливане в октябре 2019 года.
Протесты в Ливане начались 17 октября 2019 года, после того как власти объявили о планах ввести несколько новых налогов, в том числе на звонки через WhatsApp и другие мессенджеры. Уличные манифестации длились несколько месяцев и привели к отставке премьер-министра Саада Харири и формированию нового правительства (которое, впрочем, продержалось всего несколько месяцев — до новой волны протестов, поднявшейся после крупного взрыва в порту Бейрута).
Таким образом, на вирусном ролике запечатлены не народные гулянья в Ливане, начавшиеся после смерти лидера „Хезболлы“, а одна из акций протеста, которые проходили в этой стране в 2019–2020 годах.
Итог: Неправда