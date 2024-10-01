Эстонский Экспресс
01.10.2024, 15:50

Новые таллиннские власти посадили в советы учреждений больше своих людей, чем это когда-либо делала Центристская партия

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И НАМ МЕСТЕЧКО! Однопартийцы вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (в центре), обещавшего разорвать пищевые цепочки, заняли в советах предприятий места центристов.
И НАМ МЕСТЕЧКО! Однопартийцы вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (в центре), обещавшего разорвать пищевые цепочки, заняли в советах предприятий места центристов.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Смена власти таллиннцам дорого обошлась. Новые управленцы, пообещавшие провести большую чистку советов городских предприятий, берут с них еще больше денег, чем это делала Центристская партия при Кылварте, пишет Eesti Ekspress.

Политические пищевые цепочки из Таллинна никуда не исчезли.

Власть имущие просто заменили выкрашенные в зеленый - центристский - цвет звенья своими людьми.

Они взяли два синих оттенка - один исамааский светлый, другой потемнее, ээстидвухсотый, - и один реформистсткий желтый и принялись старательно раскрашивать в нужные цвета кресла, которые должны были занять политики.

Краски оказалось в изобилии. Являясь членами советов городских предприятий и фондов, политики ежемесячно зарабатывают на несколько тысяч евро больше, чем получали члены советов от Центристской партии в конце ее долгого правления.

В некоторых местах смена власти дошла до абсурда. Например, в Пирита подозреваемую в коррупции чиновницу перевели на более высокую должность.

Приятные бонусы

„Экспресс“ сравнил состав советов находящихся в ведении города таллиннских предприятий и фондов по состоянию на декабрь прошлого года и середину сентября нынешнего.

И количество политиков, получающих зарплату за работу в советах, не уменьшилось.

Напротив, оно увеличилось.

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