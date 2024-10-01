Новые таллиннские власти посадили в советы учреждений больше своих людей, чем это когда-либо делала Центристская партия(18)
Смена власти таллиннцам дорого обошлась. Новые управленцы, пообещавшие провести большую чистку советов городских предприятий, берут с них еще больше денег, чем это делала Центристская партия при Кылварте, пишет Eesti Ekspress.
Политические пищевые цепочки из Таллинна никуда не исчезли.
Власть имущие просто заменили выкрашенные в зеленый - центристский - цвет звенья своими людьми.
Они взяли два синих оттенка - один исамааский светлый, другой потемнее, ээстидвухсотый, - и один реформистсткий желтый и принялись старательно раскрашивать в нужные цвета кресла, которые должны были занять политики.
Краски оказалось в изобилии. Являясь членами советов городских предприятий и фондов, политики ежемесячно зарабатывают на несколько тысяч евро больше, чем получали члены советов от Центристской партии в конце ее долгого правления.
В некоторых местах смена власти дошла до абсурда. Например, в Пирита подозреваемую в коррупции чиновницу перевели на более высокую должность.
Приятные бонусы
„Экспресс“ сравнил состав советов находящихся в ведении города таллиннских предприятий и фондов по состоянию на декабрь прошлого года и середину сентября нынешнего.
И количество политиков, получающих зарплату за работу в советах, не уменьшилось.