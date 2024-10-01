Хенн назвал состав сборной Эстонии на домашние матчи против Швеции и Азербайджана
Мужская футбольная сборная Эстонии в октябре проведёт матчи Лиги наций против Азербайджана и Швеции. Главный тренер Юрген Хенн опубликовал состав команды, включающий 26 игроков.
Из-за болезни нападающий Раунo Саппинен пропустит ближайшие матчи сборной Эстонии.
Первый матч сборной Эстонии состоится 11 октября на стадионе „А. Ле Кок Арена“, где команда сыграет против Азербайджана в рамках Лиги наций. Начало матча – в 19:00. Второй матч Эстония проведёт 14 октября против Швеции на домашнем поле, начало встречи – в 21:45.
Эстонская сборная начала турнир с двух поражений: в сентябре команда уступила Словакии со счётом 1:0 и проиграла Швеции 3:0.
Состав сборной Эстонии на сентябрьские матчи
Вратари
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) - Реал Вальядолид (Испания) 32/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Ботев (Болгария) 15/0
Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия 4/0
Защитники
Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия) 96/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария) 60/4
Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша) 62/1
Мяртен Кууск (05.04.1996) – ГКС Катовице (Польша) 32/0
Максим Паскочи (19.01.2003) – Грассхоппер (Швейцария) 30/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия 16/1
Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Пайде 18/0
Михаэль Шённинг-Ларсен (02.02.2001) – Левадия 4/0
Полузащитники
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Рапид Бухарест (Румыния) 54/8
Мартин Миллер (25.09.1997) – Богемиан (Ирландия) 35/2
Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия) 35/0
Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 26/0
Михкель Айнсалу (08.03.1996) - Левадия 19/0
Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – Дордрехт (Нидерланды) 13/0
Мартин Веткал (21.02.2004) – Броммапойкарна (Швеция) 9/1
Кевор Палуметс (21.11.2002) – ХИК (Финляндия) 7/1
Иоан Яковлев (19.01.1998) – Левадия 2/0
Патрик Кристал (12.11.2007) – Пайде 1/0
Нападающие
Сергей Зенёв (20.04.1989) – Флора 113/17
Хенри Аниер (17.12.1990) – Ли Ман (Гонконг) 96/23
Эрик Сорга (08.07.1999) – Хошимин (Вьетнам) 30/4
Алекс Маттиас Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью 9/2
Роби Саарма (20.05.2001) – Пайде 5/0
Главный тренер: Юрген Хенн
Помощники тренера: Йоэль Индермитте и Арно Пайперс
Тренер вратарей: Март Поом
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