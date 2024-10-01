Хенн назвал состав сборной Эстонии на домашние матчи против Швеции и Азербайджана

Из-за болезни нападающий Раунo Саппинен пропустит ближайшие матчи сборной Эстонии.

Первый матч сборной Эстонии состоится 11 октября на стадионе „А. Ле Кок Арена“, где команда сыграет против Азербайджана в рамках Лиги наций. Начало матча – в 19:00. Второй матч Эстония проведёт 14 октября против Швеции на домашнем поле, начало встречи – в 21:45.

Эстонская сборная начала турнир с двух поражений: в сентябре команда уступила Словакии со счётом 1:0 и проиграла Швеции 3:0.

Состав сборной Эстонии на сентябрьские матчи

Вратари

Карл Якоб Хейн (13.04.2002) - Реал Вальядолид (Испания) 32/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – Ботев (Болгария) 15/0

Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия 4/0

Защитники

Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия) 96/0

Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария) 60/4

Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша) 62/1

Мяртен Кууск (05.04.1996) – ГКС Катовице (Польша) 32/0

Максим Паскочи (19.01.2003) – Грассхоппер (Швейцария) 30/0

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия 16/1

Михаэль Лиландер (20.06.1997) – Пайде 18/0

Михаэль Шённинг-Ларсен (02.02.2001) – Левадия 4/0

Полузащитники

Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Рапид Бухарест (Румыния) 54/8

Мартин Миллер (25.09.1997) – Богемиан (Ирландия) 35/2

Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия) 35/0

Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 26/0

Михкель Айнсалу (08.03.1996) - Левадия 19/0

Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – Дордрехт (Нидерланды) 13/0

Мартин Веткал (21.02.2004) – Броммапойкарна (Швеция) 9/1

Кевор Палуметс (21.11.2002) – ХИК (Финляндия) 7/1

Иоан Яковлев (19.01.1998) – Левадия 2/0

Патрик Кристал (12.11.2007) – Пайде 1/0

Нападающие

Сергей Зенёв (20.04.1989) – Флора 113/17

Хенри Аниер (17.12.1990) – Ли Ман (Гонконг) 96/23

Эрик Сорга (08.07.1999) – Хошимин (Вьетнам) 30/4

Алекс Маттиас Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью 9/2

Роби Саарма (20.05.2001) – Пайде 5/0

Главный тренер: Юрген Хенн

Помощники тренера: Йоэль Индермитте и Арно Пайперс

Тренер вратарей: Март Поом

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