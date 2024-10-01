Время на исходе: что ждет Украину в условиях затяжного конфликта?

Война идёт плохо

26 сентября 2024 года в журнале The Economist была опубликована статья под заголовком „Война идёт плохо. Украине и её союзникам следует изменить курс“. Релиз данной статьи обусловлен недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки (США), где он представил „план победы“ президенту США Джозефу Байдену. Усиливающийся скептицизм насчёт возможностей Украины достичь полной деоккупации находящихся под российским контролем территорий является одной из причин, почему американское руководство не было впечатлено представленным планом.

Нужен реалистичный подход

Статья The Economist подчёркивает необходимость для Владимира Зеленского ставить перед Вооружёнными силами Украины реальные военные задачи, которые на данном этапе боевых действий не предполагали бы полный возврат украинских территорий. Более того, журналисты The Economist уверены, что западным партнёрам следует рассмотреть ускорение процесса принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

На третий год полномасштабной войны между Россией и Украиной очевидно, что военный конфликт между этими государствами перерос в войну на истощение. Можно предположить, что на текущий момент ни одна из сторон не сможет разгромить противоположную сторону на поле боя, однако это не означает, что Украина и Россия не будут стремиться проводить операции, нацеленные на ослабление друг друга, будь то операция ВСУ в Курской области или вялотекущее, но выматывающее наступление российских войск под Покровском.