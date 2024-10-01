Время на исходе: что ждет Украину в условиях затяжного конфликта?
Неспособность президента Зеленского посмотреть на ситуацию объективно может оттолкнуть западных партнёров и расколоть украинское общество, пишет Никита Волков, магистр в области международных отношений.
Война идёт плохо
26 сентября 2024 года в журнале The Economist была опубликована статья под заголовком „Война идёт плохо. Украине и её союзникам следует изменить курс“. Релиз данной статьи обусловлен недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки (США), где он представил „план победы“ президенту США Джозефу Байдену. Усиливающийся скептицизм насчёт возможностей Украины достичь полной деоккупации находящихся под российским контролем территорий является одной из причин, почему американское руководство не было впечатлено представленным планом.
Нужен реалистичный подход
Статья The Economist подчёркивает необходимость для Владимира Зеленского ставить перед Вооружёнными силами Украины реальные военные задачи, которые на данном этапе боевых действий не предполагали бы полный возврат украинских территорий. Более того, журналисты The Economist уверены, что западным партнёрам следует рассмотреть ускорение процесса принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО).
На третий год полномасштабной войны между Россией и Украиной очевидно, что военный конфликт между этими государствами перерос в войну на истощение. Можно предположить, что на текущий момент ни одна из сторон не сможет разгромить противоположную сторону на поле боя, однако это не означает, что Украина и Россия не будут стремиться проводить операции, нацеленные на ослабление друг друга, будь то операция ВСУ в Курской области или вялотекущее, но выматывающее наступление российских войск под Покровском.
Несмотря на то, что в украинском обществе и среди западных партнёров Украины риторика о том, что Украина должна найти в себе силы поставить объективные боевые задачи, может вызвать недовольство, было бы некорректно не согласиться с соответствующим замечанием The Economist. Что является победой для Украины? Полная деоккупация всех территорий, находящихся под российским контролем, являлась бы абсолютной победой Украины в этой ужасной войне. Однако, как отмечено в материале The Economist, неспособность президента Зеленского посмотреть на ситуацию объективно может оттолкнуть западных партнёров и расколоть украинское общество.
Путь к осязаемой победе
Действительно, украинскому военно-политическому руководству необходимо обозначить, каких целей ВСУ может объективно достичь на поле боя. Призыв к составлению объективных боевых задач ни в коем случае не должен быть расценён как попытка сдать Украину, а как желание обеспечить ее осязаемую и реальную победу. Придание огласке реальных боевых целей продемонстрирует западным партнёрам, что украинское военно-политическое руководство не оторвано от реальности, что, в свою очередь, может привести к увеличению военной помощи.
Тем не менее, реализация второй рекомендации журнала The Economist, в которой подчёркивается необходимость приглашения Украины в НАТО здесь и сейчас, кажется маловероятной. Несмотря на то, что большинство государств Североатлантического альянса позитивно смотрит на вступление Украины в организацию в будущем, кажется маловероятным, что евроатлантические лидеры готовы к такому развитию событий прямо сейчас. Более того, политическая неопределённость в ряде западных государств может послужить дестабилизирующим фактором на пути вступления Украины в НАТО.
Можно предположить, что постановка новых целей военно-политическим руководством Украины и их последующее достижение в войне с Россией наоборот продемонстрирует западным скептикам, что вступление Украины в НАТО несёт в себе больше выгоды, чем вреда.
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