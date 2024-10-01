В министерстве обсудят, нужен ли Ида-Вирумаа спецпредставитель. Под особым вниманием — идеологические настроения местных

„Яанус ушел по собственному желанию и по соглашению сторон. Его основной ролью был запуск Фонда справедливого перехода и поиск компаний, готовых инвестировать в Ида-Вирумаа. Поскольку эта работа завершена, он решил двигаться дальше“, — сказала Пирет Хартман. Чем именно Пурга будет заниматься дальше, министр, однако, сказать не смогла.

По ее словам, присутствие Пурга в Ида-Вирумаа было крайне полезным. „Со своей стороны скажу, что представитель в Ида-Вирумаа оправдал себя. Какие бы темы ни поднимались у нас в правительстве, у Яануса было основанное на местных особенностях видение, и он вел переговоры с партнерами на месте. Сегодня настало время, когда мы должны подумать, нужен ли нам этот представитель и какими будут его следующие задачи“, — сказала она, добавив, что расширила бы задачи, возлагаемые на представителя.