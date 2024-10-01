01.10.2024, 15:30
В министерстве обсудят, нужен ли Ида-Вирумаа спецпредставитель. Под особым вниманием — идеологические настроения местных(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если раньше руководители государства решали связанные с Ида-Вирумаа вопросы удаленно из Таллинна, то с октября прошлого года и до сегодняшнего дня у правительства имелся в регионе свой представитель Яанус Пурга. По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (СДПЭ), сейчас обсуждается, нужен ли вообще спецпредставитель и каковы могут быть его следующие задачи.
„Яанус ушел по собственному желанию и по соглашению сторон. Его основной ролью был запуск Фонда справедливого перехода и поиск компаний, готовых инвестировать в Ида-Вирумаа. Поскольку эта работа завершена, он решил двигаться дальше“, — сказала Пирет Хартман. Чем именно Пурга будет заниматься дальше, министр, однако, сказать не смогла.
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