01.10.2024, 10:55
Российские военные обстреляли рынок в центре Херсона. Погибли шесть человек
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ФОТО: | AFP
Российские военные нанесли удар по центру Херсона — рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта, сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным ведомства, войска РФ около 9:00 нанесли удары из ствольной артиллерии, передает „Медуза“. Прокуратура Херсонской области уточнила, что в результате обстрела погибли шесть человек. Еще одного мирного жителя, который считался погибшим, врачам удалось стабилизировать. По состоянию на 11:00, в результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).
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