Российские военные обстреляли рынок в центре Херсона. Погибли шесть человек

По предварительным данным ведомства, войска РФ около 9:00 нанесли удары из ствольной артиллерии, передает „Медуза“. Прокуратура Херсонской области уточнила, что в результате обстрела погибли шесть человек. Еще одного мирного жителя, который считался погибшим, врачам удалось стабилизировать. По состоянию на 11:00, в результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей.