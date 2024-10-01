МНЕНИЕ | Бюджет России на 2025 год, или Кому в войну жить хорошо

Российские власти изо всех сил стараются замаскировать дальнейшую милитаризацию национального бюджета, но происходящее, похоже, не устраивает даже многих сотрудников самого правительства. В распоряжении Bloomberg оказались документы, из которых следует, что 40% бюджета, отправленного в Госдуму, это военные расходы, а еще 30% - засекречены. То есть, вероятнее всего, тоже связаны с войной и агрессией против Украины. Кому же предназначается львиная доля этих денег?

Ничего кроме войны?

Следует сразу оговориться, что речь идет не только о расходах на вооружения или солдат. В эти 40% бюджета 2025 года войдут также ассигнования на полицию и спецслужбы. То есть, на борьбу с инакомыслием.

Теракты последних лет и рост преступности, особенно увеличение числа нападений с применением огнестрельного оружия, что власти пытаются списать на мигрантов, свидетельствуют о том, что спецслужбы и репрессивные органы заняты, в первую очередь, войной и борьбой с оппозицией, криминал отошел для них на второй план. И это не говоря о том, что Росгвардия в начале войны непосредственно участвовала в боевых действиях, а сейчас ее подразделения вахтовым методом работают, как раньше это было в Чечне, на оккупированных украинских территориях. Без жестких репрессий протесты, скорее всего, уже выросли бы в серьезное антивоенное движение.

Что можно сказать о еще примерно 30% расходов российского бюджета-2025? Это закрытые статьи, но большая их часть традиционно связана с армией, спецслужбами, военной наукой. И это больше, чем запланировано на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые.

Показательно, кстати, что российские власти, которые очень любят символику, решили представить новый милитаристский проект бюджета во вторую годовщину аннексии четырех частично оккупированных украинских областей: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Сразу понятно, куда пойдет большая часть денег.

Бизнес на крови