ФИФА на полгода запретила Это’о посещать матчи любых сборных Камеруна

Это’о наказали за оскорбительное и противоправное поведение, нарушающее принципы честной игры, во время матча 1/8 финала женского молодежного чемпионата мира с Бразилией, который прошел в Боготе (Колумбия) 11 сентября, пишет РБК.

В том матче камерунки проиграли в дополнительное время со счетом 1:3.

В ФИФА не уточнили подробности инцидента. AFP пишет, что причиной санкций стало давление на судей со стороны Это’о, в частности камерунская делегация оспаривала пенальти на 35-й минуте, благодаря которому бразильянки сравняли счет.

“Запрет, наложенный на мистера Это’о, не позволяет ему посещать мужские и женские матчи с участием команд FECAFOOT всех категорий и возрастных групп“, — говорится в релизе ФИФА.

Это’о возглавил FECAFOOT в декабре 2021 года и с тех пор не раз попадал в скандалы. В частности, его обвиняли в коррупции и договорных матчах, а в мае этого года ему пришлось извиняться перед главным тренером мужской сборной Марком Брисом за перепалку. Тренера в сборную в апреле назначил минспорт, не согласовав с федерацией, и Это’о называл это решение незаконным.

Бывший форвард „Барселоны“, „Интера“ и „Челси“ Это’О в свое время играл в России — за „Анжи“ с 2011 по 2013 год. За махачкалинскую команду он провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.

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