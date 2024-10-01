Представитель правительства в Ида-Вирумаа покинул должность

По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, целью создания института регионального правительства было поддержать улучшение социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличить присутствие государства на месте. Главным ожиданием правительства в отношении Пурга было содействие запуску мер по развитию предпринимательства через Фонд справедливого перехода. Это задача была успешно выполнена.

“Помимо богатых возможностей в Ида-Вирумаа существуют и проблемы, с которыми помимо местных жителей должно помочь справиться и государство. В рамках Фонда справедливого перехода созданы необходимые и расширяющие возможности ресурсы, которые сейчас реализованы. Яанус Пурга хорошо выполнил свою роль представителя правительства“, — сказала Хартман.

Пурга подтвердил, что обязанности, возложенные на него при вступлении в должность, на данный момент в значительной степени выполнены, осталось дождаться успешного старта проектов и положительного влияния на регион.

„Работа по реализации предпринимательских мер Фонда справедливого перехода на сегодняшний день завершена: раунд заявок на крупные инвестиции заполнен и перевыполнен в июле, мера для малого и среднего бизнеса закрыта 2 сентября. На этом обещанная работа во многом закончилась, в течение сентября я завершил все незавершенное. Далее уезду и государству нужно совместно решить, что можно еще сделать для Ида-Вирумаа, вне Фонда справедливого перехода. Я обязательно буду, насколько смогу, думать и способствовать развитию региона и в будущем на других должностях“, — прокомментировал Пурга.

Он добавил, что ему как человеку, пришедшему из коммерческой сферы, иногда было трудно привыкнуть к организации работы в публичном секторе, но сотрудничество с Пирет Хартман, Мадисом Калласом, другими министерствами, местными самоуправлениями и компаниями прошло гладко и эффективно.

Яанус Пурга – бывший член правления VKG и один из основателей и руководителей SA Rohetiiger.