Боррель: Из-за Венгрии в ЕС нет единства по помощи Украине

При этом Боррель подчеркнул, что сам он в ходе того заседания выразил полную поддержку Украине „в ее борьбе за выживание“, а также - поддержку предложений президента страны Владимира Зеленского.

Китайско-бразильская платформа „Друзья мира“

27 сентября представитель глава МИД КНР Лин Цзян заявил на брифинге в Пекине, что Китай, Бразилия и другие страны „глобального Юга“ создадут платформу „Друзья мира“ (Friends of Peace) с целью мирного урегулирования в Украине. По словам Вана, эта платформа должна стать „объективными и рациональным голосом“ и сыграть конструктивную роль в завершении войны в Украине.

Венгрия сообщила о намерении присоединиться к этой платформе. „Ключевое сообщение группы - настоятельная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны в Украине“, - цитировали русскоязычные СМИ заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в этой связи.

Между тем венгерское онлайн-издание VG написало, что к платформе „Друзья мира“ готовы присоединиться 15 стран, в том числе Саудовская Аравия, Египет, Мексика и Казахстан.

По данным китайского онлайн-издания South China Morning Post, ни США, ни ЕС не приняли участия в работе платформы. Между тем Венгрия, Франция и Швейцария направили на мероприятие своих наблюдателей.

Правительство Украины резко раскритиковало эту инициативу Китая и Бразилии, заявив, что так называемая „формула мира“ Владимира Зеленского является „единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру“.

Боррель о разрушении РФ энергетической инфраструктуры Украины