Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

В заявлении указано, что ВВС Израиля и артиллерия ЦАХАЛ поддерживают наземные силы израильской армии, нанося „точные удары“ по военным целям в этой зоне. Операция под названием „Северные стрелы“ будет продолжаться в соответствии с оценкой текущей ситуации и идти параллельно с боями в секторе Газа и других областях, подчеркивают в ЦАХАЛ.

О том, что израильские танки уже находятся в районе поселка Рмейш, вечером в понедельник сообщили арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath. До этого поступали сообщения, что израильская бронетехника под прикрытием артиллерии и авиации вошла в приграничные районы Ливана.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ официально объявил о создании на севере Израиля - в районе населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади - закрытой военной зоны. Почти одновременно с этим стало известно, что подразделения армии Ливана оставили свои позиции на юге страны и отошли на пять километров вглубь.

Между тем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ночь на 1 октября призвал не распространять информацию о перемещениях израильских военных. „В последние часы появилось множество сообщений и слухов об активности ЦАХАЛ на ливанской границе. Мы просим не распространять никаких сообщений о действиях сил, - написал Хагари в соцсети X. - Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи“. Ранее некоторые израильские политики опубликовали в соцсетях посты, которые можно истолковать как намеки на начало военной операции ЦАХАЛ в Ливане.

Израиль сообщил США о начале военной операции на юге Ливана