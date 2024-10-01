Шахматно-шашечный фестиваль под открытым небом станет новой традицией Ласнамяэ
В воскресенье, 29 сентября, в парке Тондилоо в Таллине прошел первый шахматный фестиваль Ласнамяэ под открытым небом. В следующем году планируется расширить программу, добавив шашечный турнир.
Районная управа Ласнамяэ сообщила, что шахматно-шашечный фестиваль под открытым небом станет новой ежегодной традицией района.
„Поскольку первый фестиваль прошел с большим успехом и понравился как участникам, так и гостям, мы решили организовать его снова и в следующем году. Мы обязательно добавим в программу фестиваля шашечный турнир. Я верю, что фестиваль шахмат и шашек под открытым небом в Ласнамяэ станет новой замечательной традицией в нашем районе. Шахматы и шашки – увлекательные и развивающие игры, которые объединяют людей независимо от возраста, пола и национальности. Именно поэтому районная управа намерена и впредь продвигать обе игры в Ласнамяэ и проводить турниры вне фестиваля. Я очень благодарен своему дедушке, который привел меня в возрасте 10 лет в шахматный дом Пауля Кереса и благодаря которому я открыл для себя сначала шахматы, а потом и шашки. Большое спасибо Таллиннскому шахматному клубу за то, что они взяли на себя организацию этого турнира“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Турнир проходил по швейцарской системе в семь раундов и в четырех различных категориях: U10 (девочки и юноши), U14 (девочки и юноши), U18 (девушки и юноши) и взрослые (женщины и мужчины).
Помимо этого, у всех желающих была возможность вне турнира сыграть в шахматы с мэром города Таллинна Евгением Осиновским.
В рамках фестиваля также были предложены другие развлечения, в том числе бесплатные зорб шары и веселые аниматоры для детей.
Фестиваль завершился выступлением музыкального трио Boogie Company
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