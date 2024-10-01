Мнение
01.10.2024, 13:30

МНЕНИЕ | Сетевой магазин, за что ты меня унижаешь, ведь я не вор?

 
Пять способов унизить покупателя еще больше
Это была хорошая мысль. Даже намек на то, что обычного клиента считают вором, является основанием относиться с таким же недоверием и к магазину.
Это была хорошая мысль. Даже намек на то, что обычного клиента считают вором, является основанием относиться с таким же недоверием и к магазину.
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

Недавнее известие о том, что Selver тоже тестирует дополнительный барьер, используемый Lidl на кассах самообслуживания, унизительное и издевательское. Но могло быть и хуже.

Дело в том, что в выбранном для эксперимента магазине после сканирования товаров уже нельзя просто так свободно пойти дальше, а нужно попросить у автомата разрешение, чтобы он всё-таки позволил вам покинуть магазин. Магазин ожидает, что мы отдадим ему частичку своей свободы.

Трудно со стороны оценить, сколько магазины выигрывают от того, что заставляют людей самостоятельно сканировать свои товары. Я читал расчеты, что каждая касса самообслуживания помогает экономить зарплату двух с половиной сотрудников. Я также читал оценки, что магазинные кражи увеличиваются из-за этого до десяти процентов. Магазины не раскрывают точные цифры.

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