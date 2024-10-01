01.10.2024, 13:30
МНЕНИЕ | Сетевой магазин, за что ты меня унижаешь, ведь я не вор?
Пять способов унизить покупателя еще больше
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавнее известие о том, что Selver тоже тестирует дополнительный барьер, используемый Lidl на кассах самообслуживания, унизительное и издевательское. Но могло быть и хуже.
Дело в том, что в выбранном для эксперимента магазине после сканирования товаров уже нельзя просто так свободно пойти дальше, а нужно попросить у автомата разрешение, чтобы он всё-таки позволил вам покинуть магазин. Магазин ожидает, что мы отдадим ему частичку своей свободы.
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