МНЕНИЕ | Сетевой магазин, за что ты меня унижаешь, ведь я не вор?

Дело в том, что в выбранном для эксперимента магазине после сканирования товаров уже нельзя просто так свободно пойти дальше, а нужно попросить у автомата разрешение, чтобы он всё-таки позволил вам покинуть магазин. Магазин ожидает, что мы отдадим ему частичку своей свободы.