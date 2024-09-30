Заец и вялые огурци: почему не состоялась реформа русского языка?

В этом году (вот прямо сейчас, в сентябре-октябре) исполняется 60 лет несостоявшейся реформе русского языка. Времена Хрущева могли бы запомниться не только кукурузой, но и огурцами. Потому что именно во времена его правления была задумана, но так и не реализована реформа орфографии. Одно из изменений как раз предполагало написание слова „огурцы“ с и на конце — огурци. Критики этого проекта тогда шутили: с Ы огурцы крепкие и хрустящие, а с И - вялые и безвкусные!

Еще одно несостоявшееся изменение — написание заец вместо заяц. Лингвисты предложили унифицировать это слово по аналогии со словами „молодец“ и „холодец“. Молодца, холодца, зайца. Обсуждение было таким бурным, что знаменитый заяц даже вошел в фильм Георгия Данелия „Тридцать три“, героя которого отправляют на Марс. „Начальник, извините, что беспокою в такой момент, но очень важно. Скажите, как, по-вашему, нужно писать - заиц или заец?“ — „А как раньше писали заяц - так что, нельзя что ли?“ —“Совершенно исключено!“

А началось все в 1962 году с публикации в газете „Известия“ статьи, где говорилось о низком уровне грамотности в стране и необходимости упростить орфографию. Была даже создана комиссия по ее усовершенствованию. В основном идея реформы исходила от власти. Однако часть общества ее поддержала — особенно учителя, которые жаловались на то, что школьники просто не в состоянии запомнить такое количество исключений из правил. Ученые также предлагали отказаться от твердого знака, а слова „ночь“, „мышь“ и „настежь“ писать без мягкого. Однако эта реформа так и не воплотилась в жизнь.

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