В Японии пройдут досрочные выборы

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) Сигэру Исиба намерен провести досрочные парламентские выборы. „Для нового правительства важно как можно скорее выслушать вердикт народа“, - заявил Исиба в понедельник, 30 сентября. Внеочередные выборы должны состояться 27 октября - на год раньше, чем планировалось.

67-летний Сигэру Исиба был избран на пост главы ЛДПЯ 27 сентября. Голосование проходило в два тура, так как ни одному из девяти кандидатов поначалу не удавалось набрать большинство голосов. Ожидается, что Исиба станет новым премьер-министром страны после утверждения парламентом 1 октября.

После его избрания на пост председателя ЛДПЯ фондовый индекс Nikkei на Токийской бирже упал на четыре процента, так как политика считают сторонником жесткой монетарной политики и повышения процентной ставки в целях борьбы с инфляцией.

„Помешанный на военном деле“

Сигэру Исиба - один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ, успевший сменить несколько правительственных должностей: министра обороны (2007-2008 годы), министра сельского хозяйства (2008-2009 годы) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014-2016 годы).

В 1979 году Исиба окончил престижный токийский университет Кэйо и начал работать в банке Mitsui, но спустя четыре года ушел в политику и устроился секретарем в одну из фракций ЛДПЯ. С 1990-х годов он стал активно погружаться в оборонную тематику, заработав себе прозвище „помешанный на военном деле“. Исиба последовательно выступал за расширение полномочий Сил самообороны Японии и пересмотр пацифистских положений послевоенной Конституции, чем снискал репутацию „ястреба“.