Что могут предпринять „Хезболла“, Иран и Израиль после смерти Хасана Насраллы?

Как будут развиваться события? Ответ на этот вопрос в немалой степени зависит от того, что предпримут три ключевых силы в регионе.

Что будет делать „Хезболла“?

„Хезболла“ находится не в лучшей форме. Ее командная структура обезглавлена, более десятка высших командиров убиты. Ее система связи серьезно пострадала от взрывов пейджеров и раций, значительные запасы были уничтожены в результате авиаударов.

„Потеря Хасана Насраллы будет иметь значительные последствия, потенциально дестабилизируя группу и изменяя ее политические и военные стратегии в краткосрочной перспективе“, — считает американский аналитик по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Мохаммед Аль-Баша.

Большинство ударов Израиля пришлись по операционным центрам „Хезболлы“ на востоке и юге Ливана и южные пригороды Бейрута, главного бастиона этой группировки.

В понедельник в результате удара беспилотника по зданию в центре Бейрута группировка потеряла еще трех человек.

Досталось не только „Хезболле“: ХАМАС объявил, что лидер группировки в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин был убит вместе с женой и двумя детьми в результате другого удара по лагерю беженцев Аль-Басс на юге Ливана.

Но надежды на то, что „Хезболла“ откажется от вооруженной борьбы и начнет добиваться мира на условиях Израиля, скорее всего, несбыточны.

Заместитель лидера „Хезболлы“ Наим Кассем заявил в понедельник, что группировка готова к любой наземной операции Израиля, предупредив, что сражение может затянуться надолго.

Кассем заявил, что „Хезболла“ продолжит „противостоять израильскому врагу в поддержку Газы и Палестины, в защиту Ливана и его народа, а также в ответ на убийства мирных жителей“.

„Мы будем противостоять любому сценарию, и мы готовы, если Израиль решит войти по суше, силы сопротивления готовы к любой наземной конфронтации“, — добавил он.