Нарвский футбольный клуб „Транс“ расторг контракт с грузинским полузащитником. „Наш клуб считает, что подобное поведение недопустимо“

Как сообщает официальный сайт нарвского „Транса“, Важа Немсадзе покинул клуб после инцидента, случившегося 28 сентября в матче первой лиги уровня В в Пярну. На 11-й добавленной минуте встречи между молодежной командой „Транса“ (U-21) и „Пярну“ (0:1) грузинский полузащитник получил красную карточку, что привело к расторжению контракта.

Нарвский „Транс“ не стал разглашать детали инцидента, который привёл к расторжению контракта с Важей Немсадзе, но принес извинения клубу „Пярну“. В заявлении команды говорится, что поведение полузащитника было недопустимым, и контракт с ним был расторгнут.

33-летний Важа Немсадзе, присоединившийся к „Трансу“ в феврале 2024 года, в этом сезоне сыграл 17 матчей за основную команду и 10 за команду U21, отметившись одной передачей, но при этом получив 9 жёлтых карточек и два удаления. Представитель клуба отметил, что в последнее время Немсадзе тренировался и играл за дубль около месяца.

Немсадзе — уроженец Тбилиси, сын известного грузинского футболиста Георгия Немсадзе и воспитанник тбилисского „Динамо“. В своей карьере он выступал за несколько грузинских клубов, а также представлял Грузию на молодёжном уровне в сборных до 19 и до 21 года.

Что случилось?

Матч, в котором пярнуский клуб одержал победу со счётом 1:0, завершился напряжённой атмосферой в последние минуты. Как сообщает Soccernet, Важа Немсадзе, находясь в проигрышной ситуации, не раз вступал в словесные перепалки с игроками „Пярну“ и грубо общался с судьями. Напряжение достигло предела после финального свистка, когда игроки „Пярну“ обвинили Немсадзе в том, что он плюнул в полузащитника Каспара Каскла. В итоге грузинский полузащитник был удалён с поля, получив прямую красную карточку, а Оскар Пульст из „Пярну“ получил вторую жёлтую карточку за участие в инциденте. Судьи, однако, не зафиксировали сам момент плевка, и в протоколе указали, что причина удаления заключалась в оскорбительных словах Немсадзе в адрес арбитров.