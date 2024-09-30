ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (950-й день) | В бюджет РФ на 2025 год заложили рекордные расходы на войну

„Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны“, — сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Погиб боец самообороны, сообщил губернатор. Кроме того, по его словам, еще один мирный житель был ранен, от госпитализации он отказался. Украинская сторона не комментировала сообщения об атаке дронов на Белгород.

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 73 ударными беспилотниками типа Shahed, а также баллистической ракетой „Искандер-М“, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и противорадиолокационной ракетой Х-31П, заявили Воздушные силы ВСУ. Согласно утренней сводке, сбить удалось 67 дронов-камикадзе — их сбивали в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией, заявила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель. По ее словам, забор может быть построен как вдоль всей границы, так и на какой-то ее части. Весной 2023 года о начале строительства забора на границе с Россией сообщили власти Финляндии.

Украинцам представят „план победы“ Зеленского, но некоторые его положения будут засекречены, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире Национального телемарафона. „Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, в победах наших военных“, — сказал Ермак.

Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную военную службу. В период с 1 октября по 31 декабря 2024 года в армию собираются отправить 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

В Кремле ответили, станут ли атаки украинских беспилотников на российские регионы основанием для применения ядерного оружия после обновления ядерной доктрины. „Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу“, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам,“этот документ чрезвычайно важный“, но „специальная военная операция продолжается своим ходом, здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки“.

В 2025 году на бюджетные расходы России по статье „Национальная оборона“ заложено 13,5 триллиона рублей, пишет The Bell со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о федеральном бюджете. Военные расходы составят 6,31% ВВП России. Это больше, чем прогнозировал Bloomberg, неделю назад ознакомившийся с проектом трехлетнего российского бюджета (6,2% ВВП). Еще 3,5 триллиона заложено на траты по статье „Национальная безопасность“. Таким образом в совокупности на оборону и безопасность в 2025 году пойдет 41% расходов бюджета, отмечает The Bell.

Российские войска обстреляли Херсонскую область, пять человек ранены, сообщил глава Херсонской областной администрации Роман Мрочко. В Великой Александровке из-за артобстрела три человека получили взрывные травмы и множественные осколочные ранения туловища и головы. Также, по словам Мрочко, в понедельник утром была сброшена взрывчатка с дрона в пригороде Херсона. „Телесные повреждения получили две женщины 1952 и 1971 г. р. Обе пострадавшие госпитализированы“, — написал Мрочко в телеграм-канале. Российские военные сообщения об обстреле Херсона не комментировали.

Минобороны России сообщило о захвате населенного пункта Нелеповка в Донецкой области. „Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение Минобороны России. Российские военные также сообщили об отражении девяти атак ВСУ на этом участке фронта.

С начала полномасштабного вторжения почти тысяча библиотек в Украине были разрушены или повреждены российскими войсками, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. По его словам, в результате российской агрессии потеряно более 200 миллионов украинских книг. В Украине 30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек, и Кремень призвал всех желающих присоединиться к восстановлению библиотечных фондов и поддержать проект „Свободные читают на украинском“.

Министерство юстиции Украины заявило, что граждане страны, которые под принуждением получили российские паспорта на оккупированных территориях, не будут нести ответственности. Об этом сообщает „Украинская правда“ со ссылкой на пресс-службу правового ведомства. „Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке“, — говорится в сообщении Минюста.

Министерство обороны Беларуси сообщило о начале проверки соединений и воинских частей, с основным акцентом на готовности ВВС и войск ПВО. „Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, а также выйти в назначенные районы“, — говорится в сообщении Минобороны Беларуси в телеграм-канале.