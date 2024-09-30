От насосов до якорных лебедок. Би-би-си обнаружила еще несколько поставок европейского оборудования для российских кораблей

Русская служба Би-би-си изучила таможенные данные за 2022-2023 гг. и обнаружила там поставки для кораблей, которые находятся в ведении российских ВМФ и ФСБ. Все описанные ниже поставки осуществлялись не напрямую, а через компании-посредники в Турции или Китае.

Самая крупная из них была произведена в марте 2022 года. Тогда хорватская компания „Адриа Винч“ ввезла в Россию из Хорватии оборудование для противодиверсионных катеров типа „Грачонок“ на 113 786 долларов.

В задачу катеров такого типа входит патрулирование и охрана морского района от диверсионных групп. Для этого на катере установлен один крупнокалиберный пулемет, два подводных гранатомета и переносной зенитный комплекс „Игла“. Всего на Черноморском флоте шесть таких катеров, отмечает Русская служба Би-би-си.

Среди других обнаруженных поставок — запчасти для сторожевого пограничного катера проекта 10410, такие суда сейчас несут службу в акваториях Черного и Каспийского морей.

Сторожевые пограничные катера такого типа находятся в ведении ФСБ, но по составу вооружений и задачам, которые они могут выполнять, их вполне можно считать боевыми кораблями.

Эти катера вооружены скорострельными артиллерийскими системами и крупнокалиберными пулеметами. Они могут применяться для патрулирования и охраны морских границ, а также для выполнения противодиверсионных задач. Кроме того, их можно привлекать для защиты военных кораблей от ударов безэкипажных катеров.

Для этих сторожевых пограничных катеров в сентябре 2023 году датский производитель Grundofs по заказу Торгово-промышленного объединения „Кронштадт“ ввез в Россию судовой насос, который обошелся в 632 доллара.

Чуть позже, но снова через „Кронштадт“, в декабре 2023 года, в Россию пришла другая поставка — для сторожевого корабля проекта 22120, который также находится в ведении ФСБ России.

Для кораблей этого типа ввезли целую партию оборудования, в том числе насос от немецкой Allweiler и компрессор от нидерландской Deno compressors – всего на 46 тысяч долларов.