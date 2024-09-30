Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд: Курская операция обеспечила успех и на коммуникационном фронте

На конференции вы руководили панельной дискуссией „Будут ли США поддерживать Украину через год?“, в которой приняли участие пять конгрессменов и бывших сенаторов США от Республиканской и Демократической партий. Как бы вы сами ответили на этот вопрос?

Им отчаянно не хватает средств, хотя представители Европейского союза в Киеве были очень довольны тем, что они договорились выделить 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. А американцам и сказать было нечего.

Сейчас украинцы пытаются убедить своих партнеров, что производственные мощности украинской оборонной промышленности на сегодняшний день составляют 20 миллиардов евро в год, а производят они всего на семь миллиардов. Они говорят: дайте нам денег, и в следующем году мы сможем производить оружия на 30 миллиардов.

Я всем рассказывала о стратегическом документе нашего Министерства обороны , согласно которому коалиция „Рамштайн“ за два года потратила на поддержку Украины 0,2 процента своего ВВП. (Известный американский журналист и политолог) Фарид Закария опубликовал эти цифры на своем сайте, потому что посчитал очень важным напомнить, что на самом деле мы делаем не так уж много.

Подводя итоги киевской конференции, мы убедились, что многие люди очень солидарны с Украиной — на словах. Но потом в диалог вступают украинцы и говорят, что американцы могли бы уже позволить им стрелять на большие расстояния, а французы — наконец-то дать им оружие, чтобы было из чего стрелять. Но у всех стран есть тысяча причин, по которым то, чего хотят украинцы, сделать невозможно.

Ровно год назад был ощутим сильный гнев, но ситуацию можно было оценить на шесть. Сейчас я бы сказала, что это даже семерка, потому что наступление на Курскую область очень сильно подняло дух украинцев.

Вы только что вернулись из Киева, где проходил форум „Ялтинская европейская стратегия “, одним из организаторов которого вы являетесь. На этом форуме собрались лидеры общественного мнения со всего мира, которые искренне переживают за Украину и поддерживают эту истерзанную войной страну. Основываясь на этом опыте, как бы вы оценили нынешнюю ситуацию в Украине по десятибалльной шкале?

Это была одна из худших дискуссий в моей жизни. О чем бы я ни пыталась спрашивать, в ответ получала только сдобренную юмором предвыборную риторику. И республиканцы, и демократы показали себя не с лучшей стороны.

Всех волнует, будут ли демократы и дальше проявлять сдержанность (после возможной победы Камалы Харрис на выборах) и чего ожидать от республиканцев. С одной стороны, у последних есть Майк Помпео, госсекретарь прежней администрации президента Дональда Трампа, утверждающий, что (в случае возможной победы Трампа) у Украины будет все необходимое для победы в войне. С другой стороны — кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, который говорит, что уровень коррупции в Украине настолько велик, что помогать украинцам вообще бессмысленно.

В конце концов я была вынуждена сказать: „Друзья, час назад, когда мы начинали эту дискуссию, в живых было чуть больше украинских солдат, чем сейчас“.

В преддверии лета 2023 года Украина угрожала России масштабным контрнаступлением, которое, однако, не увенчалось успехом, что привело к большому разочарованию в самой стране и за рубежом. Летом 2024 года в условиях сильного натиска Украина занимала оборонительную позицию, а в коммуникативном плане словно ходила по натянутому канату. Украинцам приходилось просить о помощи, но в то же время они не могли допустить, чтобы создалось впечатление, что нет смысла поддерживать настолько слабую страну. Как вы оцениваете успехи информационной работы украинской стороны в этом году?

Я не уверена, что год назад сами украинцы возлагали большие надежды на контрнаступление, потому что было много генералов из разных стран, которые громко и четко о нем заявляли. Меня постоянно беспокоит, что мы (западные союзники) по полгода обсуждаем, собираемся ли мы что-то передавать или нет. К тому времени, когда прошлым летом американские танки прибыли на фронт, россияне возвели на их пути такие заграждения, что толку от этих танков было мало.