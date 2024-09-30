Говорил ли Черчилль: „Если дети чиновников не воюют, то это не война, а бизнес“?
Интернет-пользователи из России и Украины активно используют цитату, приписываемую британскому премьер-министру, при обсуждении мобилизации. Мы решили проверить корректность такой атрибуции.
Фраза „Если дети чиновников не воюют, то это не война, а бизнес“, приписываемая Уинстону Черчиллю, стала популярной в соцсетях в 2024 году. Её можно встретить в X, Telegram, Facebook и „ВКонтакте“, она широко распространилась в TikTok и на YouTube. Цитату нередко используют в комментариях к статьям и постам на тему войны и мобилизации.
Если бы существовал рейтинг исторических личностей, которым приписывают больше всего вымышленных цитат, Черчилль, безусловно, был бы одним из его лидеров. На сайте Winston Churchill Society — международной научной организации, которая сохраняет и изучает наследие политика, — даже есть подборка наиболее популярных фраз, ошибочно атрибутируемых британскому премьер-министру. Несколько таких цитат ранее разбирало „Проверено“.
Один из ключевых партнёров Winston Churchill Society — Churchill Archive Centre при Кембриджском университете. В этом архиве собраны более 800 000 текстов, связанных с политиком: его личные документы, статьи, дневники, переписка, стенограммы речей и др. Все они оцифрованы и доступны онлайн. „Проверено“ изучило хранящиеся в архиве тексты, которые содержат одновременно слова war („война“) и business („бизнес“). Таких оказалось 150, но ни один из соответствующих фрагментов даже отдалённо не похож на проверяемую цитату.
Поиск в Google и „Яндексе“ показал, что приписываемое Черчиллю высказывание не встречалось в русскоязычном интернете до начала 2024 года (наиболее раннее его употребление, которое обнаружило „Проверено“, датировано 16 января). Без упоминания британского премьер-министра похожая фраза фигурирует и в более ранних публикациях — например, в посте, опубликованном в мае 2023 года в Instagram. Анонимный пользователь, много пишущий о различных конспирологических теориях, разместил в своём профиле снимки детей советских государственных деятелей и прокомментировал их так (авторская орфография и пунктуация сохранены): „Если воевать идут все, и дети правителей, и дети бедняков, то это война праведная. Если дети правителей не идут воевать вместе со всем народом, то это не война, ЭТО БИЗНЕС“.
Позднее эту фразу публиковали, например, во „ВКонтакте“ и на форумах. Авторство высказывания приписывали некоему классику, а в подписи к одному из таких постов появлялось и словосочетание „дети чиновников“.
„Проверено“ изучило распространённость фразы „Дети чиновников не воюют“ в русскоязычном сегменте Сети. В Национальном корпусе русского языка она не встречается в принципе. Поиск в Google и „Яндексе“ за разные временные интервалы показал, что это выражение стало появляться в соцсетях вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это косвенно подтверждают данные сервиса „Яндекс Вордстат“, фиксирующего частоту разнообразных запросов в „Яндексе“, — пользователи стали искать фразу „Дети чиновников не воюют“ в феврале-марте 2022 года, но в целом в первые месяцы войны интерес был невысоким. Популярность этого запроса резко выросла после начала частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года.
Вопросы к представителям власти, которые отправляют воевать обычных людей и берегут от призыва в действующую армию своих родственников, довольно часто возникают во время вооружённых конфликтов. Так, до сих пор остаётся популярной приписываемая российскому генералу Александру Лебедю фраза времён Первой чеченской войны: „Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится“. Как писало „Проверено“, оригинальное высказывание военачальника звучало немного иначе. В мае 2023 года тот же тезис высказал основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин. В интервью политтехнологу Константину Долгову он заявил: „Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдёте на похороны, когда вы их начнёте хоронить, то люди скажут: „Теперь всё справедливо““. Похожие аргументы время от времени озвучивают в публичных дискуссиях и в Украине. Например, в феврале 2024 года спортивный комментатор и экс-ведущий телеканала „Интер“ Роман Кадемин опубликовал в TikTok обращение, в котором сказал: „Воевать за что? Зная, насколько Украина погрязла в коррупции. Зная, что дети, жёны, семьи руководителей государства, чиновников средней руки давно находятся за границей. Дети призывного возраста находятся за границей. Воевать за то, что кто-то может уехать спокойно, а кто-то вообще не имеет такой возможности?“ Ролик Кадемина набрал более 1 млн просмотров.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что цитата „Если дети чиновников не воюют, то это не война, а бизнес“ принадлежит Уинстону Черчиллю. Это высказывание, по всей видимости, было вдохновлено заявлениями других известных людей на ту же тему, а впоследствии его атрибутировали британскому политику для придания большей авторитетности.
Итог: Фейк