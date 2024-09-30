Докопаемся до правды
30.09.2024, 16:12

Говорил ли Черчилль: „Если дети чиновников не воюют, то это не война, а бизнес“?

 
ФОТО: Winston Churchill Society

Интернет-пользователи из России и Украины активно используют цитату, приписываемую британскому премьер-министру, при обсуждении мобилизации. Мы решили проверить корректность такой атрибуции.

Фраза „Если дети чиновников не воюют, то это не война, а бизнес“, приписываемая Уинстону Черчиллю, стала популярной в соцсетях в 2024 году. Её можно встретить в X, Telegram, Facebook и „ВКонтакте“, она широко распространилась в TikTok и на YouTube. Цитату нередко используют в комментариях к статьям и постам на тему войны и мобилизации.

Если бы существовал рейтинг исторических личностей, которым приписывают больше всего вымышленных цитат, Черчилль, безусловно, был бы одним из его лидеров. На сайте Winston Churchill Society — международной научной организации, которая сохраняет и изучает наследие политика, — даже есть подборка наиболее популярных фраз, ошибочно атрибутируемых британскому премьер-министру. Несколько таких цитат ранее разбирало „Проверено“.

Один из ключевых партнёров Winston Churchill Society — Churchill Archive Centre при Кембриджском университете. В этом архиве собраны более 800 000 текстов, связанных с политиком: его личные документы, статьи, дневники, переписка, стенограммы речей и др. Все они оцифрованы и доступны онлайн. „Проверено“ изучило хранящиеся в архиве тексты, которые содержат одновременно слова war („война“) и business („бизнес“). Таких оказалось 150, но ни один из соответствующих фрагментов даже отдалённо не похож на проверяемую цитату.

Поиск в Google и „Яндексе“ показал, что приписываемое Черчиллю высказывание не встречалось в русскоязычном интернете до начала 2024 года (наиболее раннее его употребление, которое обнаружило „Проверено“, датировано 16 января). Без упоминания британского премьер-министра похожая фраза фигурирует и в более ранних публикациях — например, в посте, опубликованном в мае 2023 года в Instagram. Анонимный пользователь, много пишущий о различных конспирологических теориях, разместил в своём профиле снимки детей советских государственных деятелей и прокомментировал их так (авторская орфография и пунктуация сохранены): „Если воевать идут все, и дети правителей, и дети бедняков, то это война праведная. Если дети правителей не идут воевать вместе со всем народом, то это не война, ЭТО БИЗНЕС“.

скриншот Instagram

Позднее эту фразу публиковали, например, во „ВКонтакте“ и на форумах. Авторство высказывания приписывали некоему классику, а в подписи к одному из таких постов появлялось и словосочетание „дети чиновников“.

скриншот «ВКонтакте»

„Проверено“ изучило распространённость фразы „Дети чиновников не воюют“ в русскоязычном сегменте Сети. В Национальном корпусе русского языка она не встречается в принципе. Поиск в Google и „Яндексе“ за разные временные интервалы показал, что это выражение стало появляться в соцсетях вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это косвенно подтверждают данные сервиса „Яндекс Вордстат“, фиксирующего частоту разнообразных запросов в „Яндексе“, — пользователи стали искать фразу „Дети чиновников не воюют“ в феврале-марте 2022 года, но в целом в первые месяцы войны интерес был невысоким. Популярность этого запроса резко выросла после начала частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года.

Статистика поисковых запросов от сервиса «Вордстат». Пик на графике — сентябрь 2022 года

Вопросы к представителям власти, которые отправляют воевать обычных людей и берегут от призыва в действующую армию своих родственников, довольно часто возникают во время вооружённых конфликтов. Так, до сих пор остаётся популярной приписываемая российскому генералу Александру Лебедю фраза времён Первой чеченской войны: „Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится“. Как писало „Проверено“, оригинальное высказывание военачальника звучало немного иначе. В мае 2023 года тот же тезис высказал основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин. В интервью политтехнологу Константину Долгову он заявил: „Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдёте на похороны, когда вы их начнёте хоронить, то люди скажут: „Теперь всё справедливо““. Похожие аргументы время от времени озвучивают в публичных дискуссиях и в Украине. Например, в феврале 2024 года спортивный комментатор и экс-ведущий телеканала „Интер“ Роман Кадемин опубликовал в TikTok обращение, в котором сказал: „Воевать за что? Зная, насколько Украина погрязла в коррупции. Зная, что дети, жёны, семьи руководителей государства, чиновников средней руки давно находятся за границей. Дети призывного возраста находятся за границей. Воевать за то, что кто-то может уехать спокойно, а кто-то вообще не имеет такой возможности?“ Ролик Кадемина набрал более 1 млн просмотров.

Таким образом, нет никаких доказательств того, что цитата „Если дети чиновников не воюют, то это не война, а бизнес“ принадлежит Уинстону Черчиллю. Это высказывание, по всей видимости, было вдохновлено заявлениями других известных людей на ту же тему, а впоследствии его атрибутировали британскому политику для придания большей авторитетности.

Итог: Фейк

RusDelfi
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