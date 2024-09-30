Говорил ли Черчилль: „Если дети чиновников не воюют, то это не война, а бизнес“?

„Проверено“ изучило распространённость фразы „Дети чиновников не воюют“ в русскоязычном сегменте Сети. В Национальном корпусе русского языка она не встречается в принципе. Поиск в Google и „Яндексе“ за разные временные интервалы показал, что это выражение стало появляться в соцсетях вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это косвенно подтверждают данные сервиса „Яндекс Вордстат“, фиксирующего частоту разнообразных запросов в „Яндексе“, — пользователи стали искать фразу „Дети чиновников не воюют“ в феврале-марте 2022 года, но в целом в первые месяцы войны интерес был невысоким. Популярность этого запроса резко выросла после начала частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года.

Вопросы к представителям власти, которые отправляют воевать обычных людей и берегут от призыва в действующую армию своих родственников, довольно часто возникают во время вооружённых конфликтов. Так, до сих пор остаётся популярной приписываемая российскому генералу Александру Лебедю фраза времён Первой чеченской войны: „Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится“. Как писало „Проверено“, оригинальное высказывание военачальника звучало немного иначе. В мае 2023 года тот же тезис высказал основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин. В интервью политтехнологу Константину Долгову он заявил: „Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдёте на похороны, когда вы их начнёте хоронить, то люди скажут: „Теперь всё справедливо““. Похожие аргументы время от времени озвучивают в публичных дискуссиях и в Украине. Например, в феврале 2024 года спортивный комментатор и экс-ведущий телеканала „Интер“ Роман Кадемин опубликовал в TikTok обращение, в котором сказал: „Воевать за что? Зная, насколько Украина погрязла в коррупции. Зная, что дети, жёны, семьи руководителей государства, чиновников средней руки давно находятся за границей. Дети призывного возраста находятся за границей. Воевать за то, что кто-то может уехать спокойно, а кто-то вообще не имеет такой возможности?“ Ролик Кадемина набрал более 1 млн просмотров.