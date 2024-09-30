Во Франции начался суд над Марин Ле Пен

В уголовном суде Парижа в понедельник, 30 сентября, начался процесс по делу руководства французского крайне правого „Национального объединения“ (ранее - „Национального фронта“. - Ред.) во главе с Марин Ле Пен. Политиков обвиняют в хищении средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро. Сообщается, что 330 тысяч евро из этой суммы Марин Ле Пен уже вернула Европарламенту.

Если вина Марин Ле Пен будет доказана, она не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году.

Обвинение: Ассистенты евродепутатов на самом деле работали на Ле Пен

Согласно обвинению, люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от „Национального объединения“, в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен либо на ее партию. Так, один из „ассистентов“ Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии - Жана-Мари Ле Пена, а позже стал телохранителем Марин Ле Пен. Он также опубликовал книгу о своей работе, в которой не встречается никаких упоминаний о должности в Европарламенте.

Ассистенткой евродепутата числилась и секретарь Ле Пен Катрин Гризе, некоторое время бывшая ее невесткой. Однако, судя по данным с карты доступа Гризе, за год она провела в Европарламенте всего около полутора рабочих дней. Катрин Гризе утверждала, что входила в здание всегда вслед за Ле Пен и не использовал входную карту.

На скамье подсудимых вместе с Марин Ле Пен оказались также ее сестра Ян и бывший партнер Луи Алио. В списке обвиняемых значится и отец Марин Ле Пен, 96-летний Жан-Мари Ле Пен, но ему разрешили не участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. Всего по делу проходят 27 человек, слушания продлятся до середины ноября.

Дело о хищении средств Европарламента