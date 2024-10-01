МНЕНИЕ | Мир под диктовку: кто на самом деле не хочет переговоров — Россия или Украина?

Кто на самом деле хочет мира?

В начале лета Владимир Путин объявил, на каких условиях готов вступить в мирные переговоры. Предложение хозяина Кремля включало такие условия, как вывод украинских войск из Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка и признание этих областей Киевом в административных границах — а не только на территории, которую фактически контролирует армия России. Выдвигается и требование отмены санкций, а также отказа Украины от идеи вступления в НАТО. Украинская сторона эти условия отвергла. Кремль в собственном информационном пространстве подает их как разумные, справедливые и щедрые по отношению к Украине. На самом деле, они означали бы победу России в войне против соседа.

Отказ от этих „справедливых и щедрых“ условий используется для того, чтобы построить антиукраинский нарратив, в котором Киев предстает как неразумная и конфликтная сторона. В публикациях не обозначается тот факт, что Украина выдвинула собствкенные условия переговоров — в том числе и уважение к территориальному суверенитету страны. Таким образом, при помощи манипуляций информацией Россия пытается создать образ миролюбивого игрока, который в то же время от своих целей не отступает.

При этом Россия готова предложить свои аргументы и теории по поводу того, почему Украина отвергла предложения о мирных переговорах. Часто приводится аргумент, согласно которому в Украине якобы принят закон, запрещающий прямые мирные переговоры с Россией. Важно отметить, что в указе, изданном президентом Владимиром Зеленским в октябре 2022 года, фигурируют прямые переговоры с президентом России Путиным, а не с Россией в целом. Эта „неточность“ в трактовке закона позволяет скрыть тот факт, что хозяин Кремля исключен из переговорного процесса — иначе могло бы возникнуть впечатление, что он персона нон грата. Кроме того, это демонстрирует персонификацию власти: глава государства в России приравнивается к государству, и наоборот.