Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению

О решении 2-го Западного окружного военного суда сообщает корреспондент ТАСС.

Назначить такое наказание Пермякову просила прокурор.

Взрыв под Нижним Новгородом

6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль Прилепина. Его охранник Александр Шубин погиб на месте, а сам писатель получил серьезные ранения. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Пермяков — единственный обвиняемый по делу о взрыве машины Прилепина. По версии российского следствия, в 2022 году он, находясь в Украине, получил указание о подрыве автомобиля Прилепина и въехал в Россию через Латвию.

Во время прений, которые прошли в суде в пятницу, прокурор назвала колоссальной общественную опасность преступления и отметила „прочные антисоциальные установки и общественно опасные интересы“ у обвиняемого, сообщала „Медиазона“ (в российском реестре „иноагентов“).

Прилепин отказался участвовать в прениях и попросил назначить Пермякову наказание „согласно законодательству“.

Адвокат Любовь Лисица предлагала назначить Пермякову наказание, „которое в данным условиях минимально возможно“, поскольку он признал вину и „активно способствовал раскрытию преступления“, пишет „Медиазона“.

Сам Пермяков в прениях высказываться не стал, в ходе судебного следствия он также отказался от дачи показаний. Следствие заявляло, что после задержания он признался, что совершил преступление якобы по заданию украинских спецслужб.

Сестра Пермякова на допросе рассказывала, что еще в школьные годы он был осужден в Украине по статьям о хулиганстве и разбое, а в 2015 году воевал на стороне самопровозглашенной ДНР.

Весной 2022 года, по словам сестры, он переехал в Хмельницкую область Украины „как переселенец“. Свою поездку в Россию он объяснил родственнице тем, что хотел „заработать и быть подальше от войны“.

Служба безопасности Украины отказывалась говорить о причастности или непричастности к покушению на Прилепина — как это почти всегда делают спецслужбы в подобных случаях. „Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками“, — заявляли в ведомстве.