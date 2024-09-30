30.09.2024, 14:23
Бывший футболист „Тюмени“ погиб в Украине в 21 год
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший футболист „Тюмени“, голкипер Николай Пальянов погиб в зоне военных действий в Украине, сообщила пресс-служба клуба.
Пальянову был 21 год.
В „Тюмени“ отметили, что Пальянов „с детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи“.
Вратарь был воспитанником тюменского футбола, играл за команду клуба 2003 года рождения.
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