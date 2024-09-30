Футбол
30.09.2024, 14:23

Бывший футболист „Тюмени“ погиб в Украине в 21 год

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Бывший футболист „Тюмени“, голкипер Николай Пальянов погиб в зоне военных действий в Украине, сообщила пресс-служба клуба.

Пальянову был 21 год.

В „Тюмени“ отметили, что Пальянов „с детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи“.

Вратарь был воспитанником тюменского футбола, играл за команду клуба 2003 года рождения.

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