Доктор психологии: когда тараканы в чужой голове становятся твоей проблемой?

Перед тем, как отвечать на вопросы, хочется вспомнить Даниэла Канемана, психолога, лауреата Нобелевской премии, основоположника поведенческой экономики. К сожалению, в марте этого года его не стало, но он оставил нам результаты своих исследований и книги, самая известная из которых „Думай медленно, решай быстро“. Рекомендую этого автора всем, кто связан с организационной психологией и управлением, особенно сейчас, так как премию ученый получил в 2002 году за изучение принятия решений в условиях неопределенности, а она к 2024 году только усилилась. И поскольку Канеман занимался человеческим мышлением и заблуждениями, хочу напомнить, что мы живем в трех иллюзиях: иллюзии бессмертия, иллюзии справедливого мира и иллюзии совершенного себя („нуу… со мной-то всё ок, это другие нехороши“). С первой, к сожалению, чаще всего всё становится быстро понятно, а с остальными приходится разбираться долго, но именно они важны, если речь идёт о работе в группе, организации.