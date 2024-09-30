Чемпион мира Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Французский нападающий мадридского „Атлетико“ Антуан Гризманн объявил о своем решении завершить карьеру в сборной Франции через Instagram.

„С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трёхцветное приключение и до скорой встречи“, — написал Гризманн на своей странице в соцсетях.

Антуан Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года и с тех пор провёл 137 матчей, забив 44 гола. В 2018 году он стал чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА. В текущем сезоне нападающий провёл восемь матчей за мадридский „Атлетико“, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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