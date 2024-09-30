СМИ: новым главой „Хезболлы“ стал кузен убитого Насраллы

Радикальное шиитское движение „Хезболла“ избрало нового лидера после гибели Хасана Насраллы, ликвидированного в ходе операции израильской армии. Новым генеральным секретарем террористической группировки станет двоюродный брат Насраллы Хашем Сафи ад-Дин, сообщили в понедельник, 30 сентября, арабские СМИ. В „Хезболле“ информацию об избрании нового главы группировки пока не комментировали.

Al Arabia называет 60-летнего Сафи ад-Дина одним из основателей „Хезболлы“, который готовился стать преемником Насраллы с 1994 года, однако на протяжении долгого времени находился в тени своего влиятельного родственника. СМИ отмечают сходства ад-Дина с его двоюродным братом во внешности и даже в манере речи. Кроме того, сообщается, что сын ад-Дина был зятем иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего одним из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сулеймани был ликвидирован в результате авиаударе США в Ираке в 2020 году.

Хасан Насралла был убит 27 сентября в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному командному центру „Хезболлы“ в пригороде Бейрута. По словам очевидцев, от штаб-квартиры группировки остались лишь руины и гигантский кратер глубиной 30 метров. Насралла возглавлял радикальное шиитское движение в Ливане 32 года. Вместе с ним были убиты еще несколько высокопоставленных командиров боевиков, а также заместитель командующего подразделения „Аль-Кудс“ Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

29 сентября Reuters и AFP со ссылкой на источники в „Хезболле“ сообщили, что было найдено тело погибшего лидера террористической группировки. По их данным, на теле Насраллы нет открытых ран. Это значит, что он мог умереть от удара взрывной волны.

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