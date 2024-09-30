Число жертв урагана „Хелен“ в США превысило 90 человек

Число погибших в результате разрушительного урагана „Хелен“ на юго-востоке США превысило 90 человек. Только в округе Банкомб штата Северная Каролина зарегистрировано 30 жертв стихийного бедствия. В общей сложности ураган унес жизни не менее 93 человек, сообщает в понедельник, 30 сентября, AFP со ссылкой на собственные подсчеты на основе сообщений местных чиновников и СМИ в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.

В результате шторма и вызванных им катастрофических наводнений без электроснабжения остались около 2,7 миллиона домохозяйств в нескольких штатах, повреждены или полностью разрушены жилые дома, коммерческие здания и дороги, а также системы водоснабжения и коммуникаций. Тысячи людей были размещены во временных убежищах. Власти работают над восстановлением энергоснабжения, но работы могут занять еще несколько дней, заявил представитель министерства энергетики.

Масштабные наводнения и оползни

Никто не мог быть готов быть готов к столь масштабным наводнениям и оползням, заявила руководитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Fema Динн Крисвелл в эфире CBS. По ее словам, особенно серьезный ущерб был нанесен в штате Северная Каролина. Мобилизованы дополнительные поисково-спасательные отряды, добавила она.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер указал, что в некоторых районах спасатели вынуждены доставлять гуманитарные грузы воздушным путем из-за затопленных или разрушенных дорог. Из-за риска разрушения дамб остается в силе предупреждение об угрозе внезапных наводнений в некоторых районах на западе этого штата. По данным министерства транспорта, в Северной Каролине и Теннесси перекрыты четыре основные автомагистрали.

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