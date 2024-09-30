МНЕНИЕ | Константин Эггерт: почему Путин вновь пугает мир ядерным ударом?

Ответ на вопрос, содержащийся в заголовке, довольно прост: не от хорошей (в путинском понимании) жизни. Два с половиной года, прошедшие с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину, показали: российский диктатор начинает пугать мир упоминаниями ядерного оружия тогда, когда дела у него идут не очень хорошо. Впрочем, так же обычно поступает и северокорейский правитель Ким Чен Ын.

Страшные тайны Кремля. Или фикция?

А дела эти идут сейчас нездорово. Занятые Украиной земли Курской области до сих пор под контролем Киева. Мобилизацию режим откровенно боится объявлять. Владимир Зеленский в Америке получает новую военную помощь и представляет свой план дальнейшего сопротивления агрессии президенту Байдену.

И вот как бы в ответ Путин предложил вновь изменить ядерную доктрину России. Цель - еще большая „либерализация“ критериев использования ядерного оружия. Путин предлагает разрешить его применять тогда, когда „агрессию“ против России осуществляет даже страна, не обладающая ядерным оружием - при условии, что этого условного агрессора поддерживает ядерная держава. Перевод с путинского прост: если ядерные Америка, Великобритания и Франция помогают неядерной Украине, то и они, и Украина теперь могут рассматриваться как законные цели российских ядерных сил.