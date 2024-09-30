Мнение
30.09.2024, 14:55

Ядерный шантаж на грани: Путин готов нажать на кнопку в ответ на удары по России?

 
Александр Горобец
украинский журналист
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Alexander Astafyev/Russian Presi | Scanpix

У России в рукаве для действенных угроз и шантажа Запада осталась лишь угроза применения ядерного оружия, к чему, очевидно, никто из адекватных мировых лидеров не хотел бы даже приближаться.

Из Кремля вновь звучат тревожные заявления о применении ядерного оружия. Тревожные они из-за того, что к данному моменту российская армия в войне с Украиной применяла все возможные виды конвенционального оружия, в том числе с использованием стратегической авиации, флота, баллистических и гиперзвуковых ракет. Это означает, что у России в рукаве для действенных угроз и шантажа Запада осталась лишь угроза применения ядерного оружия, к чему, очевидно, никто из адекватных мировых лидеров не хотел бы даже приближаться. Этим и пользуется Москва, ведь союзники, решая передавать Украине определенные виды вооружений, всегда учитывали угрозу эскалации военных действий.

Угроза применения ядерного оружия так или иначе красной нитью проходила с момента первых неудач российского наступления на Украину в 2022 году, поскольку никто не мог предвидеть действия Путина после изначального провала плана „СВО“. Далее традиционно эта тема возникала в заявлениях российских политиков и пропагандистов после каждого крупного успеха украинской армии на фронте, а также после информации о передаче Украине Западом своих вооружений, как происходило с танками „Абрамс“ и „Леопард“, истребителями F-16, системами Patriot и др.

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