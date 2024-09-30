Ядерный шантаж на грани: Путин готов нажать на кнопку в ответ на удары по России?

Из Кремля вновь звучат тревожные заявления о применении ядерного оружия. Тревожные они из-за того, что к данному моменту российская армия в войне с Украиной применяла все возможные виды конвенционального оружия, в том числе с использованием стратегической авиации, флота, баллистических и гиперзвуковых ракет. Это означает, что у России в рукаве для действенных угроз и шантажа Запада осталась лишь угроза применения ядерного оружия, к чему, очевидно, никто из адекватных мировых лидеров не хотел бы даже приближаться. Этим и пользуется Москва, ведь союзники, решая передавать Украине определенные виды вооружений, всегда учитывали угрозу эскалации военных действий.