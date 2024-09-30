„Арестуй лучше меня“. Как в России прячут, защищают и выдают сбежавших мобилизованных

Пока юноша с девушкой ехали по селу на мотоцикле, их заметил его бывший одноклассник Андрей Совершеннов. Он после школы пошел работать в МВД и стал участковым полицейским. Селигиненко же был мобилизованным младшим сержантом, не вернувшимся из отпуска в часть. За пару недель до их встречи одному бывшему однокласснику пришло постановление о розыске другого по статье 337 УК РФ („Самовольное оставление части“).

Утром 23 марта 2023 года к Дому культуры в станице Урухская в Ставрополье подъехал на мотоцикле 26-летний Дмитрий Селигиненко. Приехал туда он со своей девушкой — ей надо было оплатить коммунальные услуги (в соседнем доме находился МФЦ), и Селигиненко согласился ее подвезти.

В Пензенской области женщина приютила на ночь вернувшегося с фронта мобилизованного племянника, которого разыскивала военная комендатура. В результате пьяной ссоры муж женщины, не умеющий читать и писать, проломил беглецу череп деревянной битой, а тетя наутро сдала его военным.

В сибирском селе Урлук недалеко от границы с Монголией местный житель пытался увести полицейских от дома, где скрывался мобилизованный. Помешала зима — силовики, „ввиду отсутствия следов на снегу“, поняли, что их обманули, вернулись в исходную точку и задержали односельчанина.

На улице ставропольской станицы Урухской встретились два бывших одноклассника. Один из них, местный участковый, решил поймать другого — не вернувшегося из отпуска мобилизованного. Отчим солдата выхватил наручники у полицейского и со словами „Арестуй лучше меня“ застегнул браслет на своей руке.

Пенсионерка из бурятского села Шаралдай заваривала корм поросятам и собиралась укладывать внучек, когда в дверь избы постучала полиция. Мобилизованный зять женщины скрывался в этот момент в коробе погреба, где семья хранила соленья. „Вылазь, а то стрелять буду“, — предупредил его начальник местного уголовного розыска. Полицейский в тот вечер попал в больницу — теща мобилизованного ошпарила ему глаза кипятком.

„Военком решил, что для него не существуют законы. Ни призывной, ни медицинского освидетельствования не было!“ — жаловалась родственница в городском паблике во „ВКонтакте“ на сорок тысяч человек.

В комментариях женщины рассказывали, что Дмитрию Селигиненко вручили повестку на войну в Украине через два дня после объявления Путиным частичной мобилизации. Всего вместе с ним тогда мобилизовали девяносто человек, всех их доставили в воинскую часть в Буденновске.

Позже, когда происшествие обсуждалось в городских группах во „ВКонтакте“, родственницы Селигиненко настаивали, что юноша вообще не делал ничего противозаконного, не возвращаясь в часть.

Как следует из приговора с обезличенными данными, Грачев „сообщил, что он Лицо никуда не отпустит“, подбежал к Совершеннову и начал силой оттаскивать его от пасынка. Затем мужчина выхватил у участкового из рук наручники и со словами „арестуй лучше меня“ застегнул их одной стороной на запястье своей руки.

„Участковый является его одноклассником, и по школе были нехорошие отношения“, — рассказывала в комментариях в городской группе во „ВКонтакте“ родственница Селигиненко. Самого Александра Грачева участковый тоже знал еще со школы. Один из военных полицейских свидетельствовал, что „из их разговора было ясно, что они были знакомы“. Позже Грачева осудят по статье о применении насилия в отношении представителя власти — этим представителем и стал участковый Совершеннов.

В станице Урухской примерно 2500 жителей. Все они не чужие друг другу люди. Родители Селигиненко позже в суде настаивали, что еще в школе между их сыном и будущим полицейским произошел конфликт, который вызвал личную неприязнь, и что именно этой неприязнью объяснялась неправомерная, на их взгляд, попытка задержания.

Там он застал Селигиненко и схватил его за куртку, однако юноша успел быстро позвонить маме. Мать с отчимом, Александром Грачевым, водителем „Ставропольводоканала“, незамедлительно примчались на „Москвиче“.

Совершеннов в полицейской форме (как много раз потом повторялось в суде в доказательство того, что он явно был при исполнении обязанностей) позвал еще двух сотрудников военной полиции и поехал к зданию клуба задерживать Селигиненко.

Тогда Совершеннов решил арестовать уже Грачева, заломил ему руку за спину и попытался снова надеть только что снятые наручники, но сделать это не удалось. В процессе участковый применил прием „подсечка“, утверждается в приговоре, после чего оба мужчины рухнули на землю. Дальше, по версии участкового и других полицейских, Грачев оказался сильнее, высвободился от захвата, навалился на Совершеннова сверху и начал его бить.

Под давлением родителей участковый Совершеннов отстегнул наручник с Александра Грачева и действительно полез доставать постановление о розыске. Однако бумага родителей не убедила — они настаивали, что раз участковый не является военнослужащим, то и не имеет права задерживать их сына, и продолжили отталкивать его. (Позже суд утверждал, что такое право участковый имел).

Во время потасовки у Дома культуры и Грачев, и мать Селигиненко кричали участковому, что у него нет оснований задерживать их сына, и требовали предъявить документы о розыске.

„Вы живете в станице спокойно, кто из вас поедет с нами в госпиталя Пятигорска, Будённовска, Владикавказа, Ростова посмотреть, сколько инвалидов? <…> Прежде чем судить других, поставьте себя на место матери и сына, который и так хлебнул… Ваши мужья и сыновья рядом, вот и молитесь, чтобы их не коснулась такая же участь!“ — эмоционально обращалась к осуждающим комментаторам во „ВКонтакте“ родственница Селигиненко.

Как следует из комментариев во „ВКонтакте“, семья рассчитывала, что мобилизованного юношу после ковида, обморожения и операции должны были направить в военный госпиталь и на военно-врачебную комиссию для изменения категории годности, а не гнать обратно на фронт. Среди прочего, семья обращалась за помощью в „Комитет солдатских матерей“.

Прямо на призывном пункте, по словам родственницы, у Селигиненко выявили коронавирус. От госпитализации молодой человек отказался и через две недели в составе подразделения убыл воевать в Украину. В январе 2023-го, по словам родственницы, он получил обморожение грудной клетки и живота, после чего Селигиненко дали отпуск на десять суток. Через несколько дней после приезда домой его прооперировали. В часть он уже не вернулся.

Этот случай не уникальный. Би-би-си писала , что в базе данных судебных решений можно найти десятки дел с жалобами людей на то, что их мобилизовали без проведения медицинского освидетельствования или же неправильно определили им категорию годности.

В приговоре Грачеву отдельно упоминалось, что его пасынка Дмитрия Селигиненко за это время так и не нашли: „До настоящего времени на службу в войсковую часть не прибыл и к исполнению обязанностей военной службы не приступил, каких-либо уважительных причин представлено не было“.

Спустя почти год, в марте 2024 года Александра Грачева осудили по ч.1 ст. 318 УК РФ и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Этот приговор остался и в апелляции.

Следственный комитет провел проверку и отказал в возбуждении уголовного дела о вымогательстве „в связи с отсутствием события преступлений“. Андрей Совершеннов продолжает работать участковым. От комментариев Би-би-си он отказался.

Мать и отчим Селигиненко позже написали заявление в полицию о том, что Совершеннов якобы вымогал у их сына 150 тысяч рублей, обещая помочь с военно-врачебной комиссией, и когда он отказался, решил из мести его задержать.

Все происшествие заняло менее двадцати минут — девушка, которая закончила оплачивать коммуналку и вышла из здания, застала уже последствия.

Бабушка Селигиненко вызвала скорую помощь для Грачева, полицейские — для Совершеннова, после чего две прибывшие машины увезли обоих в местную больницу. Участковый провел там четыре дня, а Грачев десять дней лечился дома, амбулаторно, следует из приговора.

Самостоятельно задержать Александра Грачева Совершеннову не удалось, он вызвал подкрепление. „Оба задыхались, будто марафон бежали, были взволнованные“, — вспоминал в суде один из приехавших полицейских. Двое представителей военной полиции, судя по всему, во все происходящее не вмешивались, а стояли поодаль.

По версии матери Селигиненко же, наоборот, полицейский взгромоздился на ее супруга и начал его душить, пока она в свою очередь пыталась полицейского от мужа оттащить. Ранее она успела позвонить своей матери, бабушке мобилизованного, которая тоже примчалась к Урухскому Дому культуры.

Почти годом ранее, в январе, Петрова отпустили с фронта домой в связи со смертью мачехи. Он вернулся в воинскую часть с опозданием на день, поссорился с комбатом и уехал домой. В июне его нашли, доставили обратно в часть, а оттуда — в военный госпиталь. Согласно протоколу следствия по делу Петрова, военного „беспокоили головные боли“ (протокол цитируется в приговоре его теще). Сама она утверждала, что в отношении зятя „совершались насильственные действия и вымогательство в воинской части“, а сам он в момент задержания был „непригоден к службе“.

Под полкой, где находились соленья, силовики обнаружили деревянный короб, засыпанный черноземом и закрытый черной тряпкой — так, что он сливался с окружающей темнотой в погребе. Отодвинув короб, они нашли спрятавшегося там Петрова.

Девочки стали кричать, испугавшись, у них началась истерика. Старшая из них после ухода полиции сняла следы ночного обыска на видео. Съемка не помогла — судья посмотрел видео, но решил, что „достоверно установить факт того, что на данной записи отражены события именно того дня, невозможно“. Суд поверил силовикам, что они показали удостоверения, а обыск вообще не проводили и вещи „не перемещали“.

Бабушка с внучками собирались ложиться спать. Потом они рассказывали в суде, как полицейские стучали в окна и двери, угрожали „Открывай, или мы окна разобьем!“, вскрыли запоры в сенях. А ворвавшись в дом, двигали мебель, открывали шкафы, вскрывали половицы топором. Царегородцева утверждала, что документы на обыск и свои удостоверения они не представили.

В декабре 2023 года четверо полицейских дважды приезжали в дом, где прятался мобилизованный. В первый раз Петрова они не нашли — теща его не выдала. Но через час к ним „поступила дополнительная оперативная информация“ о том, что в доме есть „ящик в подвальном помещении, специально замаскированный под чернозем“.

Весной 2024 года в Бурятии приговорили к колонии сразу двух членов одной семьи из села Шаралдай — мобилизованного военного Виталия Петрова и его тещу Лидию Царегородцеву. Петрова судили за оставление части, Царегородцеву — за нанесение травмы полицейскому при задержании зятя.

Сумели ли задержать Селигиненко с тех пор, и его родственники, и Совершеннов отвечать отказались.

„Виталя, вылазь, стрелять буду“, — предупредил обнаруженного в погребе беглеца начальник угрозыска Баир Раднаев. Мужчина „выполз через проем“, на него надели наручники. Дочки бросились к отцу. По словам Царегородцевой, Раднаев ударил зятя головой о дверной косяк, толкнул внучку, а саму пенсионерку ударил кулаком в грудь и схватил за косы. „Папа договаривался с полицейскими, чтобы ему дали одеться, и сестра подошла к папе, потом дядя в кожаной куртке оттолкнул рукой ее, она отлетела к шкафу и ударилась об угол шкафа“, — рассказывала в суде одна из внучек. Полицейские это отрицали.

Как убедилась Би-би-си на примерах из судебной практики, мобилизованные, самостоятельно бежавшие вглубь России, уходят буквально в лес. „Жил и работал в лесу, собирал кедровые орехи“, говорилось в протоколе допроса Петрова. „Пошел по ягоды, по грибы, семью содержать“, — объясняет знакомый Петрова. У семьи до и во время войны были непогашенные долги по кредитам и за ЖКХ, следует из решений мирового судьи. Ночевать Петров иногда приходил домой.

Основатель созданного в ответ на мобилизацию антивоенного проекта „Идите лесом“* (проект предлагает помощь россиянам, стремящимся избежать мобилизации на войну с Украиной) Григорий Свердлин* рассказывал в мае 2024 года Би-би-си: „В армии бардак. Мы видим кратное увеличение числа дезертиров из российской армии“. По словам Свердлина, в стране по разным причинам остаются примерно 20-30% беглецов.

Знакомый с делом Петрова источник Би-би-си (его имя Би-би-си не раскрывает из соображений безопасности) говорит, что когда за тем первый раз приехали силовики, чтобы вернуть в часть, сосед мобилизованного врезался в машину военного — и за это у Петрова стали вымогать деньги „на ремонт“. Он попытался жаловаться на вымогательство, но „понял, что все это бессмысленно, от всего отказался, не довел это до логического конца“, уточнил собеседник Би-би-си.

Из госпиталя он тоже сбежал — как указано в том же протоколе, „испугался, что его вернут в зону специальной военной операции“ и „решил скрываться“. В суде он говорил, что подписал этот протокол, не читая и под давлением.

Раднаева с ожогом глаз и лица на скорой повезли в больницу, Петрова — в отдел полиции. А уже днем пришли за тещей и посадили ее под домашний арест. В итоге дочери Царегородцевой пришлось нанимать адвокатов и ей, и мужу. Защитник пенсионерки настаивал в суде, что ночью полицейские совершили „фактически побег с места происшествия“, что говорит о незаконности их действий и „попытке скрыть конфликт“. Улики при этом никто не охранял — например, нож, который у нее якобы отобрали, исчез, а ковш в показаниях полицейских был то зеленым, то „красноватым“.

Петрова, несмотря на мороз, вывели во двор без теплой одежды. Дочери побежали за ним босиком. Одна из них описывала в суде, как потерпевший полицейский прикладывал к лицу снег, потому что ему жгло лицо, а его коллега, взяв задержанного за ворот кофты, стал „бить его лицо об профлист“ и затем ударил шокером.

Позже во время проверки показаний на месте Царегородцева детально показывала, как все произошло.

По версии пенсионерки, к ножу и ковшу она не прикасалась, а случайно опрокинула стоявший на микроволновке чайник, зацепившись за провод, когда ее тащили за волосы. „В доме на кухне лишь одна розетка, поэтому они [семья] пользуются удлинителями, и на полу лежат провода“, — цитировались в суде ее показания. Чайник на беду стоял с открытой крышкой — ведь хозяйка перед приходом полицейских заваривала корм поросятам.

По версии полицейских, нож они у Царегородцевой отняли. Но женщина, защищая зятя, налила из чайника кипяток в пластмассовый ковш и с угрозами плеснула в лицо Раднаеву.

Саму же Царегородцеву в 2020 году мировой судья приговорил к обязательным работам за то, что она порезала ногу соседке косой с угрозой „Убью тебя“. В 2010 году ее начинали судить за то, что она пьяной бросила в соседку через забор топорик со словами „Убью тебя, зарежу“ — но мировой судья прекратил дело, поскольку они помирились.

Силовики утверждают, что Лидия Царегородцева якобы угрожала им сначала ножом и кричала, что уже отсидела 16 лет за убийство. Никаких данных об этом в судебных документах нет. При этом женщину часто штрафовали за ложные вызовы полиции — от жалоб, что у нее якобы украли дрова, а из холодильника говяжью печень, до сообщений, что из дома „увезли“ и „хотят изнасиловать“ ее дочь, или кто-то (имя в решении суда скрыто) „жену хочет убить“.

„Не все из-за денег туда [на войну] идут. У многих, кого мобилизовали, безвыходная ситуация — раз, и отправили. И у мужиков, тем более вот у таких вот деревенских, по факту оголяется семья, — рассуждает собеседник Би-би-си. — Он на СВО-то не особо хотел, у него здесь обстоятельства такие, с тещей непонятки, жена с детьми, хозяйство, ноги болят у него, суставы. Знаете, сейчас это все безразлично для судов“.

„Раньше можно было на условку по-любому выйти, а сейчас все соглашаются на реальный срок, — отметил знакомый Петрова. — [Потому что] если дают условку, то опять на СВО“.

При этом для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине на данный момент в 33 раз выше, чем для москвичей — к такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные Би-би-си, „Медиазоной“ и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах.

В России в 2024 году суды стали выносить по 800 приговоров в месяц за самоволку, неисполнение приказа и дезертирство. Количество таких дел в судах выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а всего с начала войны — превысило 10 тысяч, подсчитала „Медиазона“*). Официальную статистику по таким делам власти не публикуют.

Петрова осудили на месяц раньше. Его обвиняли в дезертирстве, но суд переквалифицировал дело по более мягкой статье о самовольном оставлении части. Показания о вымогательстве в части суд расценил как попытку уйти от ответственности за самоволку и приговорил мобилизованного к шести годам лишения свободы. Вину Петров признал, но в апелляции просил смягчить приговор, сказал Би-би-си источник. В июле 2-й Восточный окружной военный суд апелляционную жалобу Петрова отклонил.

Суд все доводы защиты отмел и в мае 2024 года приговорил пенсионерку к колонии на два года. Раднаев просил также взыскать с нее миллион рублей, но суд взыскал 100 тысяч. Ее родственники от комментариев Би-би-си отказались.

Вопросы вызывает и утверждение полицейских, что они показали пенсионерке удостоверения. Женщина говорила, что они представились только устно, и на следствии называла потерпевшего Гармаевым, но, по данным МВД, должность начальника угрозыска занимал Раднаев. То, что именно он пострадал, подтвердил Би-би-си один из бывших с ним полицейских.

Как следует из приговора, мобилизован 34-летний на тот момент Евдокимов был в октябре 2022 года. О первых днях мобилизации в Забайкальском крае выпустило репортаж издание „Чита.ру“. „У нас на работе траур. У кого сыновья, мужья, у кого возраст подходит, они сидят и каждого звонка боятся, вот каждого. Включая меня. Телефон звонит, меня трясет“, — рассказывала одна из анонимных собеседниц издания.

Однако в целом, рассказала Би-би-си сотрудница администрации села, Роман Евдокимов был „спокойным, ответственным“: отслужил в армии, жил с девушкой, вел личное подсобное хозяйство, держал коров и свиней.

Евдокимов дважды был судим за кражи: в 2012 году украл два автомобильных радиатора со склада запчастей, годом позже вместе с сообщником вынес из чужого дома продукты на сумму в тысячу рублей, включая шесть килограммов лука. Оба раза Евдокимов признавал вину полностью. В первом случае суд приговорил его к обязательным работам, во втором — к условному сроку.

Сейчас „в кедровнике“ — то есть кедровом лесу приблизительно в 50 км от села — живет без связи и зарабатывает на жизнь сбором орехов бывший мобилизованный Роман Евдокимов, рассказали Би-би-си в администрации Урлукского: „Он для себя пошел и добывает кедровый орех. Мужики юрты себе ставят там, там и живут, кто-то даже зимой ходит“.

Урлук, совсем рядом с российско-монгольской границей, был основан охотниками за пушниной. В XVIII веке в район принудительно переселили старообрядцев, а в 1850-е ссылали борцов за независимость Польши. Один из них, экс-студент Краковского университета, открыл в Урлукской волости завод по изготовлению масла из кедровых орехов.

Выбор Петрова -— отсидеть срок, а не ехать воевать — его жена поддержала. „Мне зачем инвалид?“ — передает ее слова собеседник Би-би-си. „Она там вообще одна осталась со всем этим, если еще и мать посадили. В деревнях всех позабирали у нас здесь мужиков, работать толком некому, и скотину держат, и надо заготавливаться [на зиму]. Ребенок у них еще там заболел, ребенка напугали. В деревне, извините за выражение, бабы караул кричат вот с этой обстановкой“.

Учитывая, что в России ни мобилизованным, ни обычным контрактникам не позволяют вернуться домой до конца войны, поразительным образом, именно благодаря своему побегу из части и приговору за дезертирство Роман Евдокимов значительно сократил срок своего участия в боевых действиях — с бессрочного до полугода. Впрочем, едва ли это было сознательным планом.

После приговора Евдокимов принял решение все же уехать на войну в Украину — теперь уже не как мобилизованный, а как осужденный, завербованный Минобороны РФ. Мужчина попал в тот период 2023 года, когда российское Минобороны еще действовало по схеме, придуманной ЧВК „Вагнер“: помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой. (Вскоре эту практику изменили — теперь заключенные получают лишь условное освобождение, а служить их отправляют до конца так называемой специальной военной операции.)

Однако не прошло и года, как уже в феврале 2024-го Евдокимов снова вернулся в родное село.

Близкие пытались укрывать беглеца до последнего — в частности, сожитель тещи соврал прибывшему участковому, что мобилизованный прячется совсем в другом месте, и даже вызвался туда его отвести. Однако была зима, лежал снег, и участковый, как описано в приговоре, „ввиду отсутствия соответствующих следов на снегу, предложил Свидетелю вернуться в дом“. Вернувшись, полицейский обнаружил Евдокимова прятавшимся в подвале.

Задержали его 18 января 2023 года. Военному комиссариату о том, где именно скрывается мужчина, рассказала сотрудница администрации села. „Он сильно не прятался там, он приехал и дома жил, и все, мы с участковым приехали, он забрал его и увез“, — сказала она Би-би-си.

В части Евдокимов пробыл около месяца и в конце ноября оттуда самовольно уехал — мужчина боялся погибнуть в ходе боевых действий и непосредственно на войну идти не хотел. Сначала он несколько дней прожил со своей гражданской женой (в приговоре ее именуют „знакомой“) на съемной квартире, а потом вернулся в Урлук, где прятался в доме у тещи. „Боялся, что если он вернется в свой дом, то там его обнаружат и направят обратно на службу“, — говорила в суде девушка Евдокимова.

Несмотря на то, что окончил 9 классов, читать и писать не умеет; много лет состоит на учете у врача-психиатра; официально не работал, но по устному договору подрабатывал на пилораме. Так в приговоре суда характеризовался житель города Никольска Пензенской области 38-летний Александр Галин.

„Немного выпивал, я к нему приехала, он меня спрашивал: можно я контракт заключу? Я его не пускаю, он и побаивается меня оставлять, потому что я переживаю из-за него сильно, — говорит женщина. — Ему и хочется опять к ребятам, что там ребята гибнут, и боится. Тяжело ему, что был там“.

Сейчас ее брат, по словам женщины, „рвется туда-сюда“ — Евдокимова, который изначально прятался от мобилизации, война поломала так, что теперь он хочет на нее обратно.

Сестра Романа Евдокимова рассказала Би-би-си, что первые два месяца после возвращения ее брат не выходил на улицу, так как у него сильно болела голова и шла из носа кровь. Сестра связывает это с полученной контузией — Романа сильно оглушило при взрыве. От госпитализации он тогда отказался, сказал, что отлежится.

По словам сотрудницы администрации сельского поселения, она несколько раз просила Евдокимова съездить в военкомат в город Петровск-Забайкальский в четырех часах езды от Урлука, чтобы „восстановить документы“. Пока мужчина, по ее словам, этого не сделал. Когда он планирует возвращаться из леса, чиновница не знает.

Единственным документом на руках у Евдокимова при возвращении была справка о помиловании. Как ранее удалось установить Би-би-си, большую часть 2023 года заключенные воевали на основании не контракта, а некоего „письменного согласия“ на „участие в специальной военной операции“ взамен на освобождение через полгода. Штурмовики не получали ни статуса военнослужащего, ни добровольца — выжившим не выдают ни военные билеты, ни справки о ранении, ни удостоверения ветеранов боевых действий. Сейчас десятки бывших заключенных судятся из-за этого с Минобороны.

В апреле 2023 года Галин женился. Через два месяца его жене позвонила сестра из Москвы и попросила их на несколько дней приютить племянника — тот был мобилизован на войну с Украиной, какое-то время провел на фронте, вернулся в часть, а потом сбежал из нее и теперь прятался от военной комендатуры.

Племянник приехал вечером 27 июня. На следующее утро Галин с женой пошли на работу, а племянник пообещал им уйти в течение дня. Однако вместо этого он остался у них дома и напился — сначала один, а потом продолжил выпивать уже вместе с вернувшейся тетей.

Сам Галин от алкоголя отказался, сходил помочь по хозяйству соседу, а вернувшись, сел ужинать. К этому моменту племянник допился до того, что стал материть хозяйку дома и высказывать Галину „претензии в грубой форме, из-за того, что он плохо разговаривает“ — у мужчины был дефект речи после операции в детстве.

Галин заступился за жену и потребовал, чтобы гость успокоился и „перестал вести себя безобразно“, говорится в приговоре. Пьяный племянник „на просьбы не реагировал, продолжал вести себя агрессивно и выражаться нецензурно“, и тогда Галин полез в драку. Потасовка на кухне продлилась пару минут, после чего мужчины вышли на улицу покурить, а вернувшись, стали сообща замывать кровь.

Хозяин дома вновь потребовал от племянника жены уйти, но тот отказался и продолжил издеваться над дефектами речи Галина. Желая спровадить назойливого гостя, Галин снова позвал его на улицу, где перебранка продолжилась. В какой-то момент, очень разозлившись на насмешки над дикцией, Галин „решил его проучить“, вернулся в дом, достал из-под лавки хранившуюся там деревянную биту и несколько раз ударил ею, зайдя со спины. Затем вернулся домой и запер изнутри дверь.

Утром Галин выглянул на улицу и обнаружил родственника лежащим на крыльце с запекшейся кровью на голове. „Не зная, что делать с последним, он оставил его лежать на крыльце, а сам стал заниматься домашними делами, так как в тот день на работу он не пошёл“, сообщается в приговоре.