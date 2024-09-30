Осужденный в Литве украинец боится, что будет выслан на фронт
В редакцию литовского Delfi обратился осужденный в Литве за совершение тяжкого преступления украинец, который опасается, что его депортируют на родину. Если его сейчас передали бы Украине, он оказался бы на фронте.
Гражданин Украины рассказал журналистам, что был осужден в Литве за несколько преступлений, включая убийство. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, он должен находиться в заключении до 7 апреля 2029 года. Мужчина надеется, что ему удастся выйти на свободу досрочно. После этого он хотел бы остаться в Литве, получить здесь временный вид на жительство. Он сказал, что временное пристанище после освобождения ему предоставит Caritas (международная католическая благотворительная организация, занимающаяся гуманитарной и социальной деятельностью - прим).
Однако для получения вида на жительство, надо иметь паспорт, а его у украинца нет. Новый паспорт посольство Украины ему выдавать отказалось. Собеседник сказал, что в посольстве ему сказали, что после отбывания срока, его отправят воевать в Украину. „Выслав меня, они лишат меня семьи и испортят мне жизнь – как и многим другим людям“, – утверждал мужчина, у которого, по его словам, в Литве есть любимая женщина с детьми.
Конечно, пока неясно, будет ли в Украине война, когда украинца выпустят на свободу (в 2029 г. или раньше). Сообщалось, что в апреле этого года посольства Украины в других странах перестали выдавать паспорта украинцам призывного возраста. Эти люди смогут сделать документы только на родине. В Литве обсуждался вопрос возвращения в Украину ее граждан призывного возраста, но пришли к выводу, что для этого нет юридических оснований.
По данным на апрель 2024 года, вид на жительство в Литве есть у более 29 000 украинцев призывного возраста. Есть ли у осужденного украинца возможность остаться в Литве? Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас отметил, что юридический статус осужденных иностранцев не обсуждается, пока они отбывают наказание. Если у такого человека недействительны документы, он сам должен позаботиться об их получении.
„Тот факт, что посольство Украины не выдает паспорта своим гражданам - не является вопросом компетенции Департамента миграции. Эти вопросы граждане стран решают напрямую с посольствами своих стран“, – продолжил он. Вышеупомянутый граждани Украины не сможет обратиться за видом на жительство в Литве, поскольку у него нет паспорта, отметил Пукинскас.
Кроме того, даже если бы у него был паспорт, учреждения оценили бы, не представляет ли этот человек угрозы общественному порядку, обществу и безопасности страны. „Департамент миграции рассматривал бы вопрос выдали вида на жительство человеку, у которого в порядке документы, после того как он отбудет назначенное ему наказание. Кроме того, компетентные правоохранительные органы Литвы оценили бы, не представляет ли этот человек угрозы общественному порядку, обществу и безопасности страны“, – сказал Пукинскас.
Он заметил, что в данной ситуации прогнозировать исход этого дела заранее невозможно. Если после освобождения из заключения у украинца не будет паспорта, он будет выслан из страны. „Скорее всего, Департамент тюрем заранее информирует об этом Службу охраны госграницы и Департамент миграции. Ситуацию можно моделировать так: скорее всего, у суда попросили бы разрешения на размещение такого иностранца в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, поскольку он не может свободно перемещаться по территории страны“, – сказал Пукинскас.
Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что такого иностранца из места заключения перевезут в Пабраде. Затем обратятся в суд с просьбой о его депортации из страны. Кроме того, обратятся в посольство Украины за документом на его возвращение на родину.
Украинец будет выслан из Литвы. „Это типичная схема, но в реальности могут появиться какие-то индивидуальные обстоятельства, которые также оценят“, – заметил Мишутис.
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