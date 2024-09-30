Осужденный в Литве украинец боится, что будет выслан на фронт

Гражданин Украины рассказал журналистам, что был осужден в Литве за несколько преступлений, включая убийство. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, он должен находиться в заключении до 7 апреля 2029 года. Мужчина надеется, что ему удастся выйти на свободу досрочно. После этого он хотел бы остаться в Литве, получить здесь временный вид на жительство. Он сказал, что временное пристанище после освобождения ему предоставит Caritas (международная католическая благотворительная организация, занимающаяся гуманитарной и социальной деятельностью - прим).

Однако для получения вида на жительство, надо иметь паспорт, а его у украинца нет. Новый паспорт посольство Украины ему выдавать отказалось. Собеседник сказал, что в посольстве ему сказали, что после отбывания срока, его отправят воевать в Украину. „Выслав меня, они лишат меня семьи и испортят мне жизнь – как и многим другим людям“, – утверждал мужчина, у которого, по его словам, в Литве есть любимая женщина с детьми.

Конечно, пока неясно, будет ли в Украине война, когда украинца выпустят на свободу (в 2029 г. или раньше). Сообщалось, что в апреле этого года посольства Украины в других странах перестали выдавать паспорта украинцам призывного возраста. Эти люди смогут сделать документы только на родине. В Литве обсуждался вопрос возвращения в Украину ее граждан призывного возраста, но пришли к выводу, что для этого нет юридических оснований.

По данным на апрель 2024 года, вид на жительство в Литве есть у более 29 000 украинцев призывного возраста. Есть ли у осужденного украинца возможность остаться в Литве? Представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас отметил, что юридический статус осужденных иностранцев не обсуждается, пока они отбывают наказание. Если у такого человека недействительны документы, он сам должен позаботиться об их получении.