ФОТО | 29-й Сааремааский дуатлон выиграли Сандер Ильвес и 18-летняя Александра Шипай

В этом году Сааремааский дуатлон стал также финальным этапом Кубка Эстонии по триатлону.

На основной дистанции, которая включала пять километров бега, 20,9 километра на велосипеде и ещё 2,5 километра бега, победу среди мужчин одержал Сандер Ильвес с результатом 59 минут и шесть секунд. Вторым стал Макс Сандер Лаане (59:50), а третьим — Таави Тали (1:01:20). Среди женщин первое место заняла Александра Щипай с результатом 1 час 7 минут и 57 секунд. Её преследовали Пия Эретх Принтсманн (1:08:48) и Йоханна Ряппо (1:09:12).

В различных возрастных категориях чемпионами Эстонии стали: Хуго Раск (MJ), Александра Шипай (NJ), Макс Сандер Лаане (M20-24), Лииса Мари Принтсманн (N20-24), Ханс-Кристен Рооталу (M25-29), Йоханна Ряппо (N25-29), Сандер Ильвес (M30-34), Пия Эрет Принтсманн (N30-34), Таави Тали (M35-39), Наталья Грибовская (N35-39), Александр Сепп (M40-44), Ольга Лозинская (N40-44), Кристьян Меликов (M45-49), Ева Сеппинг (N45-49), Рейн Варес (M50-54), Кадри-Анн Юндас (N50-54), Райдо Киипсаар (M55-59), Рина Кяо (N55-59), Мярт Ляятс (M60-64), Сийри Каавер (N60-64) и Юрген Лиги (M65-69).

В молодёжных категориях A и B, а также в возрастной группе M70-79 участники соревновались на дистанции, которая была в два раза короче. Победителем в общем зачёте стал Ронан Салму с результатом 29 минут и 46 секунд, который также завоевал титул чемпиона Эстонии в классе молодёжи A. Второе место занял Арсений Логинов (30:41), став серебряным призёром в этой категории, а третьим финишировал Кальмер Кийвер (30:46), завоевавший чемпионский титул в категории молодёжи B.

В женском зачёте в классе B самыми быстрыми оказались Эвамария Альберт (33:51), Карола Вийнапуу (35:59) и Нора Лехтме (36:32). Кира Вирщитс с результатом 40:39 стала чемпионкой Эстонии в классе молодёжи A. В возрастных группах среди мужчин лучшими оказались Сулев Веерберк (класс M70-74) и Анатолий Мянни (класс M75-79).