Глава офиса президента Украины: „план победы“ Зеленского представят жителям страны, но некоторые его положения засекретят

„Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, в победах наших военных“, — сказал Ермак, передает „Медуза“.

Комментируя визит в США, где Зеленский, как сообщалось, ознакомил с „планом победы“ действующего американского президента Джо Байдена и кандидатов на пост президента Камалу Харрис и Дональда Трампа, Ермак сказал: „Вернулись в Украину с ощущением, что поддержка нашей страны со стороны наших партнеров — на очень высоком уровне“.

Власти Украины ранее обещали обнародовать „план победы“ после того, как ознакомят с ним западных союзников. По данным The Times, план Зеленского включает в себя: запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичных пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО; запрос о „специфическом“ современном оружии; международную финансовую помощь для разрушенной экономики Украины, а также предусматривает продолжение операции ВСУ в Курской области России. Сам Зеленский в интервью NBC News говорил, что „план победы“ Киева состоит из пяти пунктов. „Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны“, — сказал он, не уточняя детали.

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